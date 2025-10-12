به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی ، علی دارابی در بخش دوم نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیران‌کل ستادی و استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، اظهار کرد: ایران با برخورداری از گنجینه‌ای بی‌بدیل از آثار تاریخی و فرهنگی، نیازمند روایتگری نوین است. شبکه‌های حمل‌ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای، از فرودگاه‌ها و ایستگاه‌ها گرفته تا درون هواپیما و قطار، می‌توانند به ویترینی پویا برای معرفی هویت و تمدن ایرانی تبدیل شوند.

وی با اشاره به ضرورت سامان‌دهی تابلوهای معرفی آثار تاریخی افزود: تابلوهای آثار تاریخی نه‌تنها جنبه اطلاع‌رسانی دارند، بلکه بخشی از سیمای فرهنگی شهرها محسوب می‌شوند و باید به‌صورت یکپارچه و استاندارد بازطراحی و اجرا شوند.

دارابی در ادامه به موضوع تپه‌حصار دامغان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مسیر ریل در حریم تپه‌حصار قرار دارد و لازم است برای صیانت از این محوطه ارزشمند تاریخی، مسیر جابه‌جا شود که این امر نیازمند دستور و همکاری مستقیم وزارت راه و شهرسازی است.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مدیریت یکپارچه در بافت‌های تاریخی تصریح کرد: موضوع تعیین شهردار بافت تاریخی از موضوعات کلیدی در احیای هویت شهری است. خوشبختانه در دولت چهاردهم در حوزه معوض‌ها و حمایت‌های مالی امید تازه‌ای شکل گرفته است، اما لازم است روند اجرای این سیاست‌ها با شتاب بیشتری دنبال شود.

دارابی در پایان تأکید کرد: توسعه گردشگری فرهنگی بدون هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی ممکن نیست و وزارت میراث‌فرهنگی آماده است تا در همکاری نزدیک با وزارت راه و شهرسازی، الگوی جدیدی از دیپلماسی فرهنگی-حمل‌ونقلی را در کشور پایه‌گذاری کند.

