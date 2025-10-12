پوستر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان رونمایی شد
مراسم رونمایی از پوستر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور استاندار کردیتان و مدیرکل هنرهای نمایشی برگزار شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، همزمان با برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره در استانداری کردستان، از پوستر هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور آرش زرهتن لهونی استاندار کردستان، اکبر محمدی رئیس برنامه و بودجه استان کردستان، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، علی اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، فاتح بادپروا دبیر جشنواره، فتاحی شهردار مریوان، فیضی رییس شورای شهر مریوان، رحمان هوشیاری رئیس اداره ارشاد مریوان و آوات حسامی دبیر اجرایی جشنواره روز گذشته شنبه ۱۹ مهرماه رونمایی شد.
طراحی پوستر این دوره از جشنواره را حمید نیکخواه برعهده داشته است.
در این مراسم زرهتن لهویی استاندار کردستان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی کردستان عنوان کرد و افزود: برگزاری این جشنواره سهم بسزایی در ترویج فرهنگ غنی محلی و ارتقای جایگاه فرهنگی استان دارد.
وی برگزاری جشنوارههای هنری را فرصتی برای معرفی و درک بهتر زیباییهای کمتر شناختهشده کردستان دانست و تصریح کرد: امروز برگزاری رویدادهای فرهنگی در سطح استان باعث شده مردم سراسر کشور با فرهنگ غنی، آداب و رسوم کهن، طبیعت دلانگیز، امنیت و آرامش این دیار بیش از پیش آشنا شوند.
استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم و هدفمند جشنواره تئاتر خیابانی و سایر رویدادهای هنری، اظهار داشت: پس از برگزاری هر جشنواره باید نقاط قوت و ضعف آن بهدقت بررسی شود تا ضمن تقویت بخشهای موفق، زمینه رفع کاستیها و ارتقای سطح کیفی برنامهها فراهم گردد.
زرهتن لهونی در ادامه با اشاره به جایگاه والای فرهنگ و هنر در جامعه گفت: مهمترین کارکرد تئاتر و برنامههای فرهنگی و هنری، ایجاد نشاط و امید اجتماعی است؛ ازاینرو همه دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی استان باید با همافزایی و همکاری مؤثر، در برگزاری هرچه باشکوهتر این جشنواره نقشآفرینی کنند.
رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی نیز در این نشست ضمن برشمردن تأثیرات جشنواره خیابانی در معرفی هرچه بهتر فرهنگ و هنر مریوان و کردستان، بر ضرورت برنامه ریزی منسجم برای برگزاری هرچه باشکوهتر جشنواره، تقویت همکاریهای بین دستگاهی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری مریوان به عنوان شهر تئاتر خیابانی ایران تاکید کرد.
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی، به دبیری فاتح بادپروا از ۴ تا ۸ آبان در شهر مریوان برگزار میشود.