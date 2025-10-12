دایان کیتون درگذشت

به گزارش ایلنا، سخنگوی خانواده کیتون با اعلام این خبر تاکید کرد که جزئیات بیشتری در حال حاضر در دسترس نیست و عزیزان او درخواست کرده‌اند که حریم خصوصی آن‌ها حفظ شود.

دایان کیتون در فیلم‌های مهمی چون «پدر خوانده»، «عشق و مرگ»، «آنی هال»، «منهتن» و «سرخ‌ها» ایفای نقش کرده است.

او کسب جوایز متعددی مثل بهترین بازیگر زن گلدن گلوب را در کارنامه خود دارد و برای بازی در «آنی هال» نیز موفق به کسب جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن شده است. کیتون در سال ۲۰۱۷ جایزه یک عمر دستاورد هنری را از سوی مؤسسه فیلم آمریکا دریافت کرد.

