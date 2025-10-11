جشنواره ملی تئاتر اقتباس افتتاح شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره،آیین افتتاحیه دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس شاهین‌شهر ساعتی پیش نوزدهم مهر ماه با حضور جمعی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، مدیران شهری، مسئولان فرهنگی، امام جمعه و فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه برگزار شد. این مراسم با سخنان مسئولان و هنرمندان برجسته همراه بود که در آن بر اهمیت ادبیات کهن، نقش هنر نمایش در انتقال مفاهیم فرهنگی و جایگاه شاهین‌شهر به عنوان شهری فرهنگ‌ساز تأکید شد.

این مراسم با اجرای گروه‌های نمایشی و حضور اهالی فرهنگ، هنرمندان و شهروندان هنردوست ، سعید ابریشمی‌راد، شهردار شاهین‌شهر ، گل‌جهان شکرزاده، رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شاهین‌شهر ،ناصر اسدی، فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه، دکتر قطب‌الدین صادقی ، برگزار وا ز هنرمندان پیشکسوت تئاتر شاهین‌شهر چون عبدالحسین ریحانی، اکبر ذابح و مرتضی طباطبایی تقدیر به عمل آمد.

سعید ابریشمی‌راد، شهردار شاهین‌شهر در آیین گشایش دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس با اشاره به جایگاه فرهنگی و خلاق شاهین‌شهر گفت:

«شاهین‌شهر به نام دانش و خلاقیت شهرت دارد و پنجاه‌ودو سال از تأسیس آن می‌گذرد. امروز این شهر به‌جرأت می‌تواند شعار جلوه‌ای از شکوه تمدن ایران اسلامی را محقق کند.»

او افزود: «شاهین‌شهر درصدد است تا با برگزاری جشنواره ملی تئاتر اقتباس، به ادبیات غنی و کهن ایران ادای دین کند، چراکه تمدن ما برگرفته از این غنای ادبی است.»

وی با اشاره به پیوند میان اخلاق، ادب و حکمت در فرهنگ ایرانی و اسلامی اظهار کرد:

«فلسفه و رکن دین اسلام، اخلاق است و در این دین به اخلاقیات، ادب و حکمت همچون ادبیات غنی ایران تأکید شده است. از جمله مولانا که عشق را اصلی‌ترین فلسفه خلقت می‌داند.»

شهردار شاهین‌شهر ادامه داد: «این گنجینه و حکمت مربوط به گذشته نیست و در سراسر زندگی امروز مردمان جاری است. ما می‌توانیم از این حکمت‌ها بخشی را برگرفته و به نسل امروز منتقل کنیم. رسالت ما این است که به فرزندان خود بیاموزیم که ایران کجاست و ایرانی بودن به چه معناست.»

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت:«هیچ ابزاری قدرتمندتر از هنر در انتقال مفاهیم هیچ جامعه‌ای وجود ندارد. هنر نمایش زبان بیان ناگفته‌هاست و ابزاری مهم در مسیر آگاهی و تعالی به شمار می‌رود. ادامه این مسیر در برگزاری جشنواره ملی تئاتر اقتباس شاهین‌شهر به حضور شما هنرمندان و علاقه‌مندان بستگی دارد و امیدواریم سال‌ها ادامه پیدا کند.»

ابریشمی‌راد در پایان از رونمایی نماد جشنواره در آیین اختتامیه خبر داد و افزود: «پوستر و نماد دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس از نبرد رستم و رخش با اژدها اقتباس شده است. این اثر هنری در قالب یک مجسمه توسط استاد مکارمی ساخته شده و هم‌زمان با مراسم اختتامیه جشنواره رونمایی خواهد شد.»

هادی مرزبان، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون نیز در این آیین با اشاره به احداث تماشاخانه تخصصی «جم» در شاهین‌شهر گفت:

«ساخت چنین مجموعه‌ای همتی والا می‌طلبید و لازم می‌دانم از همه دست‌اندرکاران آن قدردانی کنم. از وقتی وارد شاهین‌شهر شدم، همه از شهردار فهیم این شهر سخن گفتند. باید دانست که یکی از بزرگ‌ترین وظایف شهرداری‌ها در سراسر دنیا کمک به فرهنگ است؛ متأسفانه در کشور ما این امر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.»

وی افزود: «شاهین‌شهر تنها شهری است که روزبه‌روز بهتر شده و مدیران آن با جدیت به فرهنگ و هنر، به‌ویژه تئاتر، رسیدگی می‌کنند. این سخن قابل تأمل است که وقتی می‌خواهید فرهنگ جامعه‌ای را بسنجید، به گیشه‌های تئاتر آن نگاه کنید. امیدوارم سایر شهرداران ایران نیز از شاهین‌شهر بیاموزند.»

مرزبان با اشاره به هنرمندان تئاتر شاهین‌شهر اظهار کرد:«شاهین‌شهر هنرمندان تئاتری بسیار خوبی دارد که از گذشته تاکنون برای تئاتر این شهر تلاش کرده‌اند. من عاشق سرزمین، فرهنگ و تئاتر ایران هستم و هیچ‌وقت متون ملی و فرهنگی خود را فراموش نکرده‌ام.»

او در ادامه با اشاره به تجربه‌های خود در اقتباس نمایشی گفت:«من شیفته تئاتر ایرانی هستم و متأسفم از اینکه برخی جوانان به محض خروج از ایران، تمام شناسنامه و هویت خود را فراموش می‌کنند. در این خصوص باید به دانشگاه‌ها خرده گرفت. ما همه‌چیز داریم، اما نخست باید خود را بشناسیم و سپس به سراغ مرغ همسایه برویم. تئاتر ما باید بوی ایران و بوی نجیب نم کاهگل بدهد.»

حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم باقریان، امام جمعه شاهین‌شهر نیز در این آیین با اشاره به آیه ۳۰ سوره روم و سخنان امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) گفت:

«اصل و اساس، فطرت است و هرچه هنر، علم و دانش در عالم ببینیم با لطف خدا از درون وجود انسان جوشیده است. این نعمتی الهی است که باید آن را قدر دانست و از آن بهره گرفت.»

وی افزود: «قرآن معجزه ازلی و ابدی است و امیدوارم بتوانیم میراث‌دار آثار هزارساله بزرگان خود باشیم که کل دنیا به آن‌ها افتخار می‌کند.»

او در ادامه با اشاره به پیروزی اسلام در غزه گفت: «این پیروزی حاصل بیداری فطرت‌ها در سراسر عالم است. سرمایه‌های انسانی بسیاری در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شاهین‌شهر وجود دارند و امیدوارم جشنواره ملی تئاتر اقتباس بستری برای شکوفایی و توانمندی آن‌ها باشد.»

ناصر اسدی، فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه نیز در این مراسم گفت: «این جشنواره به اقتباس از سرمایه‌های معنوی و ملی ایران می‌پردازد. افتخاری بزرگ است که بخشی از گنجینه تمدنی و فرهنگی بشر متعلق به ایران به‌عنوان کهن‌ترین کشور دنیاست. ما در جشنواره ملی تئاتر اقتباس تلاش می‌کنیم این گنجینه‌ها را در قالب آثار نمایشی به نسل فعلی و آینده بشناسانیم.»

وی ادامه داد: «با زبان هنر می‌توان مفاهیم ارزشمند موجود در میراث کهن را به بهترین نحو به مردم منتقل کرد. ما تلاش می‌کنیم این انتقال فرهنگی را به شکلی اصیل انجام دهیم. امیدواریم جشنواره ملی تئاتر اقتباس در سال‌های آینده نیز در شاهین‌شهر تداوم داشته باشد تا جامعه تئاتری این شهر از آموزه‌های بزرگان این حوزه بیش از پیش بهره‌مند شود.»

گل‌جهان شکرزاده، رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شاهین‌شهر نیز در آیین افتتاحیه دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس گفت:

«حضور شما هنرمندان نشاط و شادابی را برای شهر هنردوست شاهین‌شهر به ارمغان آورده است. برگزاری دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس را به همه تبریک می‌گویم و امیدوارم چنین رویدادهایی از شاهین‌شهر به سراسر ایران ریل‌گذاری شود.»

وی افزود: «هنر، زبان زنده مردم و اقتباس، پل ارتباطی گذشته با امروز و آینده است. متون کهن، گنجینه‌های سرزمین ما هستند که در جشنواره ملی تئاتر اقتباس به آن‌ها توجه جدی شده است.»

شکرزاده تصریح کرد: «در این دوره برنامه‌های ارزشمندی به جشنواره افزوده شده است که از آن جمله می‌توان به بخش نگاه نو اشاره کرد. مدیریت شهری شاهین‌شهر تلاش کرد تا رسالت خود را به بهترین شکل در حوزه فرهنگ و هنر به انجام برساند و هویت و تمدن شایسته ایران اسلامی را به دست جوانان برساند.»

او در پایان گفت: «امیدوارم چنین رویدادهایی به همت مدیریت شهری شاهین‌شهر در آینده نیز تداوم یابد.»

تقدیر از داوران و هنرمندان پیشکسوت

در بخش پایانی آیین افتتاحیه دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس، با حضور امام جمعه شاهین‌شهر، فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه، شهردار شاهین‌شهر، اعضای شورای اسلامی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر جشنواره، احکام داوری مرحله نهایی این رویداد به هادی مرزبان، قطب‌الدین صادقی، رضا کشانی، شهره سلطانی و الیکا عبدالرزاقی اهدا شد.

