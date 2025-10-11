به گزارش ایلنا، جشنواره بین‌المللی فیلم سائوپائولو، یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی آمریکای لاتین است که هر سال میزبان آثار برجسته‌ای از سینمای جهان‌ست و فیلم «میان رویا و امید» در بخش رقابتی «کارگردانان نو» این جشنواره نمایش داده می‌شود.

این بخش به فیلم‌های جسور و خلاقانه‌ای اختصاص دارد که مرزهای روایت و فرم را جابه‌جا می‌کنند؛ سکویی برای معرفی فیلمسازانی با نگاهی شخصی و بی‌پروا به موضوعات اجتماعی و انسانی است.

چهل‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم سائوپائولو، از ۱۶ تا ۳۰ اکتبر (۲۴ مهر تا ۸ آبان ) در برزیل برگزار می‌شود.

فرشته حسینی، صدف عسگری، هومن رهنمون و امیررضا رنجبران بازیگران این فیلم سینمایی هستند و مجری طرح آن حنیف سـروری است.

