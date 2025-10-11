خبرگزاری کار ایران
«میان رویا و امید» در چهل‌ونهمین دوره جشنواره فیلم سائوپائولو

«میان رویا و امید» در چهل‌ونهمین دوره جشنواره فیلم سائوپائولو
فیلم «میان رویا و امید» به نویسندگی و کارگردانی فرنوش صمدی و تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان در چهل و نهمین دوره‌ی برگزاری جشنواره سائوپائولو کشور برزیل با دیگر آثار به رقابت خواهد پرداخت.

به گزارش ایلنا، جشنواره بین‌المللی فیلم سائوپائولو، یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی آمریکای لاتین است که هر سال میزبان آثار برجسته‌ای از سینمای جهان‌ست و فیلم «میان رویا و امید» در بخش رقابتی «کارگردانان نو» این جشنواره نمایش داده می‌شود.

این بخش به فیلم‌های جسور و خلاقانه‌ای اختصاص دارد که مرزهای روایت و فرم را جابه‌جا می‌کنند؛ سکویی برای معرفی فیلمسازانی با نگاهی شخصی و بی‌پروا به موضوعات اجتماعی و انسانی است.

چهل‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم سائوپائولو، از ۱۶ تا ۳۰ اکتبر (۲۴ مهر تا ۸ آبان ) در برزیل برگزار می‌شود.

فرشته حسینی، صدف عسگری، هومن رهنمون و امیررضا رنجبران بازیگران این فیلم سینمایی هستند و مجری طرح آن حنیف سـروری است.

