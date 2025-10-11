به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی ایران، زمان برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیأت مدیره کانون‌های ده‌گانه خانه موسیقی ایران در سال ۱۴۰۴ مشخص شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نخستین مجامع عمومی و انتخابات از ۴ تا ۱۷ آبان‌ماه برگزار خواهد شد و در صورتیکه هر یک از این انتخابات به نصاب لازم نرسد، نوبت دوم برگزار خواهدشد.

بر پایه اعلام دبیرخانه خانه موسیقی ایران، تاریخ برگزاری و مهلت نامزدی انتخابات در هر کانون به شرح زیر است:

کانون صدابرداران: ۴ آبان ۱۴۰۴ / مهلت نامزدی: ۲۷ مهر ۱۴۰۴

کانون پژوهشگران: ۵ آبان ۱۴۰۴ / مهلت نامزدی: ۲۸ مهر ۱۴۰۴

کانون خوانندگان کلاسیک: ۶ آبان ۱۴۰۴ / مهلت نامزدی: ۲۹ مهر ۱۴۰۴

کانون آهنگسازان: ۷ آبان ۱۴۰۴ / مهلت نامزدی: ۳۰ مهر ۱۴۰۴

کانون مدرسان: ۱۰ آبان ۱۴۰۴ / مهلت نامزدی: ۳ آبان ۱۴۰۴

کانون سازندگان ساز: ۱۱ آبان ۱۴۰۴ / مهلت نامزدی: ۴ آبان ۱۴۰۴

کانون نوازندگان کلاسیک: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ / مهلت نامزدی: ۵ آبان ۱۴۰۴

کانون خوانندگان سنتی: ۱۳ آبان ۱۴۰۴ / مهلت نامزدی: ۶ آبان ۱۴۰۴

کانون نوازندگان سنتی: ۱۴ آبان ۱۴۰۴ / مهلت نامزدی: ۷ آبان ۱۴۰۴

کانون ناشران: ۱۷ آبان ۱۴۰۴ / مهلت نامزدی: ۱۰ آبان ۱۴۰۴

طبق ماده ۵ آیین‌نامه انتخابات مجامع عمومی، اعضایی که قصد نامزدی در انتخابات هیأت مدیره کانون‌های تخصصی خانه موسیقی ایران را دارند، باید حداقل یک هفته پیش از تاریخ برگزاری مجمع، نامزدی خود را به هیأت مدیره کانون مربوطه اعلام کنند.

متقاضیان درخواست کتبی خود را تا پایان مهلت اعلام شده به نشانی خیابان فاطمی غربی، نبش جمالزاده شمالی، پلاک ۲۷۰، خانه موسیقی ایران ارسال کرده یا تصویر درخواست خود را از طریق واتساپ خانه موسیقی به شماره ۰۹۳۶۴۱۱۳۱۰۰ ارسال کنند و روز برگزاری مجمع، اصل اعلام کاندیداتوری خود را همراه داشته و تحویل خانه موسیقی ایران دهند.

یادآور می‌شود به منظور حضور در مجمع به همراه داشتن کارت معتبر الزامیست.

فایل پی‌دی‌اف برنامه ذکر شده در پایین صفحه آمده است.

انتهای پیام/