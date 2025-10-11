به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل‌ هنرهای‌ نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۱۸مهر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که از روز هفتم مهرماه اجرای خود را در تالار اصلی مجموعه تاتر شهر با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده با مجموع ۱۰ اجرا میزبان ۵ هزار و ۶۲۶ تماشاگر و فروشی معادل ۲ میلیارد و ۵۶۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است.

در کارگاه نمایش، نمایش «عالیجناب ام» به کارگردانی مهتاب عسگری نیز که از اول مهر اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت تماشاگر ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان آغاز کرده بود روز جمعه هجدهم مهر ماه در مجموع ۱۵ اجرا و میزبانی از ۲۴۰ تماشاکر و فروشی معادل ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش‌های «یتیمچه» به کارگردانی مهرداد ضیایی در تالار چهارسو، «سنگ بست» به کارگردانی محمد مهدی خاتمی در تالار چهارسو، «من و خاله جانم» به کارگردانی رویا کاکاخانی در تالار قشقایی، «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به کارگردانی مسعود موسوی در تالار قشقایی، به دلیل میزبانی تالارهای نمایش دهنده از آثار به صحنه رفته در جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی طی هفته گذشته اجرایی نداشتند.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «قهوه قجری» به کارگردانی علی برجی که از ۲۸ شهریور با ظرفیت سالن۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۱۸ اجرا، میزبان ۱۳۰۸تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۱۵۰میلیون ۹۰ هزار ۵۰۰ تومان فروش دست یافته است. در همین سالن نمایش «مکبث الدوله» به کارگردانی حامد شیخی که از تاریخ ۱۱شهریور ماه با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومان با ۳۳ اجرا، میزبان ۱۳۳۰ تماشاگر بوده است. این نمایش به فروشی معادل ۱۲۷میلیون و ۸۶۸هزار و۸۴۰تومان فروش دست یافته است.

در تالار هنر، نمایش «زندگی بسیار کوتاه است» به کارگردانی مجتبی گوهر خانی که از ۲ مهر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۱۴ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان۸۷۵تماشاگر باشد و به فروش ۸۳میلیون و۲۸۰هزار و ۸۰۴ تومان دست یافته است.

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۹۳۷۹ نفر رسیده است.

