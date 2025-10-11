خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«حیدرا»؛ روایت افق از چهره‌های ضد استعماری آفریقا

«حیدرا»؛ روایت افق از چهره‌های ضد استعماری آفریقا
کد خبر : 1698534
لینک کوتاه کپی شد.

مجموعه مستند «حیدرا» با نگاهی متفاوت به مسلمانان و چهره‌های ضداستعماری ساکن در پنج کشور غرب آفریقا از امروز، شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن افق می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه افق، مستند ۱۸ قسمتی «حیدرا» تازه‌ترین تولید گروه مستند شبکه افق است که با نگاهی تاریخی و فرهنگی به سراغ چهره‌های مسلمان و شیعه ساکن در قاره آفریقا رفته است؛ کسانی که در طول سالیان، پرچمدار مبارزه با استعمار و نظام برده‌داری بوده‌اند و در مسیر پاسداری از کرامت انسانی و ایمان، تاریخ این قاره را با نام خود گره زده‌اند.

این مجموعه با روایتی میدانی و تصویری، سبک زندگی و آداب و رسوم مردم در پنج کشور غرب آفریقا – سیرالئون، غنا، ساحل عاج، مالی و سنگال – را به تصویر می‌کشد و هم‌زمان، به معرفی رهبران مسلمان و شیعیانی می‌پردازد که در برابر سیاست‌های استعماری و صهیونیستی ایستاده‌اند.

«حیدرا» در هر قسمت، ضمن بازشناسی چهره‌های شاخص دینی و اجتماعی، به وضعیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع مسلمان آفریقایی و فعالیت‌های دینی آنان می‌پردازد. در بخش‌هایی از این مستند، بینندگان با تاریخ تلخ برده‌داری و سیاست‌های استعماری قدیم و نوین آشنا می‌شوند؛ دوربین «حیدرا» به سرزمین‌هایی رفته که زمانی کانون تجارت بردگان و انتقال آنان به آمریکا و اروپا بوده است.

تصاویر موزه‌های برده‌داری و بازتاب جنایات استعمارگران در کنار نمایش ایستادگی و ایمان مردم این سرزمین، ترکیبی تأمل‌برانگیز از رنج و مقاومت را پیش روی مخاطب می‌گذارد. افزون بر این، مستند «حیدرا» به حضور کهن سادات و فرزندان پیامبر در غرب آفریقا نیز می‌پردازد. لقبی که مردم افریقا در کنار واژگان شریف یا شرفا به سادات از نسل پیامبر می‌دهند، احزاب شیعی و مسلمان، فعالیتهای متنوع ایشان بخش دیگری از این مستند ۱۸ قسمتی خواهد بود.

مستند «حیدرا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی رضوانی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تولید شده و اکنون، با نگاهی نو به تاریخ پنهان و پرغرور آفریقا، بر صفحه شبکه افق نشسته است. این مجموعه مستند روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن افق رفته و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۷:۰۰ خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ