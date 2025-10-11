«حیدرا»؛ روایت افق از چهرههای ضد استعماری آفریقا
مجموعه مستند «حیدرا» با نگاهی متفاوت به مسلمانان و چهرههای ضداستعماری ساکن در پنج کشور غرب آفریقا از امروز، شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن افق میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه افق، مستند ۱۸ قسمتی «حیدرا» تازهترین تولید گروه مستند شبکه افق است که با نگاهی تاریخی و فرهنگی به سراغ چهرههای مسلمان و شیعه ساکن در قاره آفریقا رفته است؛ کسانی که در طول سالیان، پرچمدار مبارزه با استعمار و نظام بردهداری بودهاند و در مسیر پاسداری از کرامت انسانی و ایمان، تاریخ این قاره را با نام خود گره زدهاند.
این مجموعه با روایتی میدانی و تصویری، سبک زندگی و آداب و رسوم مردم در پنج کشور غرب آفریقا – سیرالئون، غنا، ساحل عاج، مالی و سنگال – را به تصویر میکشد و همزمان، به معرفی رهبران مسلمان و شیعیانی میپردازد که در برابر سیاستهای استعماری و صهیونیستی ایستادهاند.
«حیدرا» در هر قسمت، ضمن بازشناسی چهرههای شاخص دینی و اجتماعی، به وضعیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع مسلمان آفریقایی و فعالیتهای دینی آنان میپردازد. در بخشهایی از این مستند، بینندگان با تاریخ تلخ بردهداری و سیاستهای استعماری قدیم و نوین آشنا میشوند؛ دوربین «حیدرا» به سرزمینهایی رفته که زمانی کانون تجارت بردگان و انتقال آنان به آمریکا و اروپا بوده است.
تصاویر موزههای بردهداری و بازتاب جنایات استعمارگران در کنار نمایش ایستادگی و ایمان مردم این سرزمین، ترکیبی تأملبرانگیز از رنج و مقاومت را پیش روی مخاطب میگذارد. افزون بر این، مستند «حیدرا» به حضور کهن سادات و فرزندان پیامبر در غرب آفریقا نیز میپردازد. لقبی که مردم افریقا در کنار واژگان شریف یا شرفا به سادات از نسل پیامبر میدهند، احزاب شیعی و مسلمان، فعالیتهای متنوع ایشان بخش دیگری از این مستند ۱۸ قسمتی خواهد بود.
مستند «حیدرا» به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی رضوانی در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تولید شده و اکنون، با نگاهی نو به تاریخ پنهان و پرغرور آفریقا، بر صفحه شبکه افق نشسته است. این مجموعه مستند روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن افق رفته و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۷:۰۰ خواهد بود.