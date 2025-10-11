برگزاری مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی کشور رشته تریال در بوستان «آب و آتش»
مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی کشور ویژه آقایان در رشته تریال، روز جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۸ در بوستان «آب و آتش» واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد؛ این رویداد ورزشی با همکاری فدراسیون دوچرخهسواری و به مناسبت هفته گردشگری با شعار «گردشگری و تحول پایدار» و همچنین هفته تهران برگزار خواهد شد.
علاقمندان به ورزش دوچرخهسواری میتوانند با حضور در این مسابقات، شاهد رقابتهای هیجان انگیز قهرمانان این رشته باشند.
بوستان «آب و آتش» که طی سالهای اخیر به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی و گردشگری تهران شناخته میشود تاکنون میزبان رویدادهای ورزشی متعددی بوده و ۱۸ مهرماه نیز میزبان دوچرخهسواران خواهد بود.