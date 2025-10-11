به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ این رویداد ورزشی با همکاری فدراسیون دوچرخه‌سواری و به مناسبت هفته گردشگری با شعار «گردشگری و تحول پایدار» و همچنین هفته تهران برگزار خواهد شد.

علاقمندان به ورزش دوچرخه‌سواری می‌توانند با حضور در این مسابقات، شاهد رقابت‌های هیجان‌ انگیز قهرمانان این رشته باشند.

بوستان «آب و آتش» که طی سال‌های اخیر به‌ عنوان یکی از نمادهای فرهنگی و گردشگری تهران شناخته می‌شود تاکنون میزبان رویدادهای ورزشی متعددی بوده و ۱۸ مهرماه نیز میزبان دوچرخه‌سواران خواهد بود.

