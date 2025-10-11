به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیران‌کل ستادی و استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز شنبه ۱۹ مهرماه با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، علی دارابی با تاکید بر اهمیت ایجاد ثبات در مدیریت، تقویت کارگروه‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و استانی گفت: ظرفیت‌های استانی باید در خدمت میراث‌فرهنگی قرار گیرد. بهره‌گیری از مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها، جذب منابع مالی جدید و تقویت انجمن‌های خیرین میراث‌فرهنگی می‌تواند در مرمت، حفاظت و نگهداری آثار تاریخی نقش مؤثری داشته باشد.

تقویت تعاملات نهادی و برنامه‌محوری در استان‌ها

دارابی با اشاره به همکاری‌های بین‌دستگاهی گفت: تا کنون بیش از ۴۰ تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی ازجمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه منعقد شده است. بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در استان‌ها باید با نگاه عملیاتی و نتیجه‌محور دنبال شود.

وی بر ضرورت برگزاری منظم شوراهای تخصصی میراث‌فرهنگی ازجمله شورای ثبت، شورای فنی، شورای حریم و شورای راهبردی پایگاه‌های ملی و جهانی تاکید کرد و گفت: مصوبات این شوراها باید کارشناسی، مستدل و قابل استناد باشند تا مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان وزارتخانه قرار گیرند.

تدوین اسناد ملی میراث‌فرهنگی و موزه‌داری

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به روند نهایی تدوین سند ملی میراث‌فرهنگی کشور افزود: این سند، برای نخستین‌بار با مشارکت گسترده مدیران استانی و نخبگان حوزه میراث‌فرهنگی تدوین شده و پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ خواهد شد. همچنین سند ملی موزه و موزه‌داری نیز در مرحله نهایی ارزیابی قرار دارد.

دارابی تأکید کرد: آموزش نیروی انسانی، ارتقای توان مرمت‌کاران، به‌روزرسانی محتوای موزه‌ها و ترویج فرهنگ حفاظت از میراث‌فرهنگی از محورهای اصلی برنامه‌های آتی وزارتخانه است.

توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بازنگری در بازارهای هدف

در بخش دیگر این نشست، مدیران استانی و ستادی بر توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت اثرات درگیری‌های اخیر و تقویت دیپلماسی گردشگری تاکید کردند.

راهبردهای توسعه گردشگری داخلی و حمایت از استان‌های کم‌برخوردار

در بخش دیگر این نشست، به ضرورت مدیریت متوازن مقاصد گردشگری، حمایت از استان‌های کمتر برخوردار و حفظ ثبات در بازار گردشگری داخلی اشاره شد.

همچنین، آماده‌سازی روستاها برای ثبت جهانی، توسعه گردشگری پایدار، ایجاد زنجیره بوم‌گردی استاندارد، دیجیتالی‌سازی فرایندها از طریق «پنجره هوشمند گردشگری» و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری از راهبردهای کوتاه‌مدت عنوان‌شده بود.

پیشنهادهایی نیز در خصوص بهبود زیرساخت‌های سوخت در مناطق گردشگری، حمایت از پروژه‌های گردشگری در استان‌های جنوبی، حل چالش‌های ارزی و بازنگری در قوانین مرتبط با تسهیل سرمایه‌گذاری ارائه شد.

هم‌افزایی برای ارتقای جایگاه گردشگری ملی

مدیران استان‌ها همچنین بر همکاری میان استان‌های هم‌جوار برای برگزاری نمایشگاه‌های خارجی، اولویت‌بندی طرح‌های جامع استانی، تخصیص اعتبارات تبلیغات و بازاریابی از محل بودجه‌های جاری و تملک دارایی و تجدیدنظر در رویکردهای ورود گردشگران منطقه‌ای به کشور تاکید کردند.

