فراخوان «دهمین فستیوال رقابتی پیانو کلارا» منتشر شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی خانه موسیقی ایران، دهمین «فستیوال رقابتی پیانو کلارا» همانند دورههای گذشته با هدف کشف و شناسایی استعدادهای درخشان در زمینه نوازندگی پیانو، پرورش و معرفی آنها به جامعه هنری، ایجاد بستری مناسب برای فعالیتهای حرفهای نوازندگان جوان و همچنین حمایت از هنرمندان مستعد، در دیماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
این رویداد به همت خانه موسیقی ایران و در قالب پنج گروه سنی، با حضور هیأت داوران برجسته برگزار میشود.
شرایط شرکت در فستیوال
علاقهمندان جهت حضور در این فستیوال لازم است پس از تکمیل فرم ثبتنام و ارسال مدارک مورد نیاز، رپرتوار تعیینشده برای هر گروه سنی را (هر قطعه بهصورت یکپارچه و بدون تدوین) اجرا و از طریق شماره ۰۹۳۶۴۱۱۳۱۰۰ به تلگرام دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
مراحل داوری
مرحله مقدماتی: بررسی و ارزیابی آثار ارسالی توسط هیأت داوران.
مرحله دوم: انتخاب آثار برگزیده و دعوت از هنرمندان برای اجرای حضوری در برابر هیأت داوران.
مرحله سوم (فینال): معرفی راهیافتگان نهایی در گروههای سنی مختلف و اجرای حضوری آنها.
در پایان نیز برگزیدگان نهایی هر گروه سنی اعلام میشوند.
گروههای سنی فستیوال
گروه الف: ۶ تا ۸ سال
گروه ب: ۹ تا ۱۲ سال
گروه ج: ۱۳ تا ۱۶ سال
گروه د: ۱۷ تا ۲۰ سال
گروه ه: ۲۱ تا ۲۵ سال
رپرتوار مشخصشده
یک قطعه از دوره باروک (باخ، هندل و…)
موومان اول یا سوم از سونات دوره کلاسیک (هایدن، موتسارت، بتهوون)
یک قطعه از دوره رمانتیک یا مدرن (قرن بیستم)
زمان برگزاری فستیوال:
ارسال آثار ویدئویی: بیستم مهر ماه تا بیستم آبان ماه
مرحله اول داوری: بررسی آثار ویدئویی ۲۹ آذر ماه و ۶ دی ماه
مرحله دوم داوری با حضور شرکتکنندگان: ۲۵ و ۲۶ دی ماه
اختتامیه و معرفی برگزیدگان: ۲۷ دی ماه
جوایز
به نفرات برگزیده، علاوه بر لوح تقدیر، جایزه نقدی نیز اهدا خواهد شد.
نکات مهم:
۱- مهلت پذیرش آثار در مرحلۀ مقدماتی حداکثر تا تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ است و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
۲- مبلغ ثبتنام: هزینه شرکت در جشنواره مبلغ ۱۰.۰۰۰. ۰۰۰ ریال (یک میلیون تومان) است که با مراجعه به سامانه خانه موسیقی ایران به نشانی www. iranhmusic. ir و ورود به بخش ثبتنام دورهها امکان نامنویسی و واریز وجه فراهم است.
۳- هرگونه اخبار و اطلاعرسانی تکمیلی در خصوص جشنواره از طریق روابطعمومی و سایت خانه موسیقی ایران اعلام خواهد شد.
۴- در ضبط ویدئوهای ارسالی پوشش رسمی ضروری است.
۵- آثار ارسالی باید به منظور شرکت در این جشنواره ضبط شده باشد و دبیرخانه از بررسی آثاری که از پیش ضبط شده و یا در قالب کنسرت اجرا شده باشند، ممانعت خواهد کرد.
۶- لطفا در ویدئو ارسالی از هرگونه توضیح و صحبت پرهیز شود و فقط از نوازندگی، فایل تهیه شود.
۷- در ضبط ویدئو دقت شود کادر تصویر به گونهای باشد که دست نوازنده، کلاویه و پدال مشخص باشد. تصویر واضح و به صورت افقی باشد.
۸- آثار صرفاً از طریق شماره ۰۹۳۶۴۱۱۳۱۰۰ به تلگرام دبیرخانه ارسال شود. در صورت هرگونه مشکل جهت ارسال از طریق شماره تلگرام اعلام شده، متقاضیان ویدئوهای خود را از طریق CD یا فلش به دبیرخانه به نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، نبش جمالزاده شمالی، پلاک ۲۷۰، خانه موسیقی ایران، کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۳۸۱۱ ارسال کنند.
شماره تماس ۰۲۱-۶۶۵۷۶۲۲۴ برای پاسخ به پرسشهای متقاضیان فعال است.
فرم شرکت در فستیوال را از لینک پایین صفحه، دریافت کنید.