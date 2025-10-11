انتشار مصاحبهها درباره سید حسن نصرالله
پنجمین نشست شورای علمی کنگره بینالمللی امناءالرسل با حضور نمایندگان نهادهای مشارکتکننده در سالن جلسات انجمنهای علمی حوزه علمیه قم برگزار شد.
دبیر کنگره بینالمللی «امناءالرسل» تشریح کرد:
آمادگی ۲۰ نشریه تخصصی برای انتشار ویژه نامهها
برگزاری ۱۵۰ نشست داخلی و خارجی در پاسداشت شهید مقاومت
پیشرفت ۹۰ درصدی آثار کنگره آیتاللهالعظمی صافی گلپایگانی (ره)
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین رضا اسکندری، دبیر کنگره بینالمللی امناءالرسل، امروز شنبه ۱۹مهرماه طی سخنانی در جمع اعضای شورای علمی کنگره که در سالن جلسات انجمنهای علمیه حوزههای علمیه برگزار شد، گزارشی جامع از روند اجرایی بخشهای گوناگون کنگره ارائه کرد.
رونمایی از پوستر فراخوان و اطلاعرسانی مقالات
استاد حوزه علمیه قم افزود: خوشبختانه با همکاری شورای علمی و شورای سیاستگذاری، فراخوان مقالات تدوین و پوستر آن با حضور آیتالله اعرافی، مدیرحوزههای علمیه در جمع اصحاب رسانه رونمایی شد. همچنین، با ایجاد بستری در فضای مجازی و با استفاده از پلتفرم ایتا، فراخوان را به اطلاع پژوهشگران و محققان رساندهایم و امید است با اطلاعرسانیهای گستردهتر، تعداد مقالات ارسالی افزایش یابد.
فراخوان مقالات در لبنان و عراق
حجتالاسلام والمسلمین اسکندری به تبیین موضوعات جامع فراخوان پرداخت و افزود: با توجه به شرایط فرهنگی و سیاسی، در حال نهاییسازی نسخه متناسب فراخوان برای لبنان هستیم؛ به همین منظور، یک گروه علمی تخصصی در آنجا تشکیل شده تا با مشورت دبیرخانه، فراخوان را نهایی کنند.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن حساسیتهای خاص عراق، نیاز است فراخوان جداگانهای برای حوزه علمیه نجف و دیگر مراکز علمی آن کشور تهیه شود. دوستان عراقی مسئولیت تهیه این فراخوان را بر عهده خواهند داشت، چرا که در این دو کشور باید اقتضائات و ظرایف بومی لحاظ گردد.
در ادامه، دبیر کنگره به فراخوان نشریات علمی برای انتشار ویژه نامههای علمی و پژوهشی در خصوص شخصیت شهید سید حسن نصرالله اشاره کرد و گفت: فراخوان به مراکز مختلف ارسال شده و انتظار میرود ۲۰ نشریه در داخل کشور ویژهنامههای اختصاصی در باب ابعاد شخصیتی سید حسن نصرالله منتشر کنند. علاوه بر این، در عراق و لبنان نیز نشریات متعددی در این زمینه اعلام آمادگی کرده و فعال خواهند بود.
طراحی صدها سؤال پژوهشی در ۱۲ محور
حجتالاسلام اسکندری به مصاحبههای علمی درباره سید حسن نصرالله اشاره کرد و این امر را پروژهای پیچیده دانست و افزود: دسترسی به افرادی که سابقه مراوده با ایشان را داشتهاند، به دلیل حضور غالب آنان در لبنان و همچنین نزدیکی شخصیتهای مهم اجرایی، سیاسی و نظامی در داخل کشور، دشوار است. از این رو، ۱۲ موضوع کلیدی از جمله: «اندیشه سیاسی»، «اندیشه تقریبی» و «شیوه تبلیغی ایشان» در قالب یک پروژه مستقل به محققان واگذار شده است.
دبیر کنگره بینالمللی امناءالرسل تصریح کرد: در خصوص نشستها، شیوه نامه تدوین و موضوعات فراخوان مقاله نیز ضمیمه شده است تا مراکز علمی و پژوهشی دارای ظرفیت، برگزاری نشستها را تا پیش از روز کنگره آغاز کنند. با تکیه بر تجربه کنگره آیتالله خرسان، انتظار داریم، بیش از «۱۵۰ نشست داخلی و خارجی» در پاسداشت مقام سید حسن نصرالله برگزار شود.
وی با اشاره به فعالیتهای بینالمللی دبیرخانه، اظهار داشت: «در زمینه نشستهای علمی، مکاتبهای از سوی وزیر محترم امور خارجه با سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف انجام شده تا همکاری لازم برای برگزاری این نشستها صورت پذیرد. امید است در کشورهایی مانند مالزی، اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی، شاهد برگزاری این نشستهای علمی باشیم.»
دبیر کنگره بینالملی امناءالرسل در تحلیلی مهم بیان کرد: برگزاری نشستها از خود کنگره مهمتر است، زیرا بازتاب نشستها فراتر از کنگره اصلی است. برگزاری موفق این نشستها، زمینه و بستر برگزاری کنگرههای آتی برای آیتاللهالعظمی صافی و سید هبهالدین شهرستانی را در سالهای آینده فراهم خواهد کرد. دبیرخانه تنها در چند نشست دخالت مستقیم خواهد داشت و عمده کار از طریق «فعالسازی سازمانها و مراکز»، راهبری خواهد شد.
حجتالاسلام اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود به تمهیدات برگزاری کنگره آیتاللهالعظمی صافی گلپایگانی اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه کنگره این مرجع تقلید شیعه پس از کنگره شهید سید حسن نصرالله برگزار خواهد شد، مقدمات کار پیشرفتهای چشمگیری داشته است؛ تاکنون حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد آثار ایشان برای تدوین موسوعه آمادهسازی شده است.
مقدمات انتشار موسوعه ۴۴ جلدی آیتالله سید هبةالله شهرستانی
وی همچنین در خصوص کنگره آیتالله سید هبهالدین شهرستانی خبر داد: حجتالاسلام والمسلمین حسون در سفر اخیر خود به عراق، هماهنگیهای لازم را با آستان کاظمین به عمل آوردهاند و بیت آیتالله شهرستانی نیز موافقت کتبی خود را برای همکاری با کنگره اعلام کردهاند. تاکنون ۴۴ جلد کتاب از آثار ایشان چاپ یا آماده چاپ شده که شامل ۳۸ جلد چاپ شده و ۶ جلد آماده چاپ و زیر نظر دکتر جابری است. همچنین ۶ پایاننامه در خصوص ایشان وجود دارد که پس از بررسی به این مجموعه اضافه خواهد شد.
دبیر کنگره افزود: از مجموع ۳۹۰ اثر باقیمانده از آیتالله شهرستانی، لیست نهایی تهیه شده و باید توسط کمیته علمی بررسی شوند.
گفتنی است، کنگره بینالمللی شهید سید حسن نصرالله در «بهار سال ۱۴۰۵» و کنگرههای آیتاللهالعظمی صافی گلپایگانی و آیتالله سید هبةالدین شهرستانی، به عنوان مفاخر علمی حوزههای علمیه، طی سه سال متوالی با مشارکت بیش از ۲۰ سازمان علمی، فرهنگی و سیاسی از سوی حوزههای علمیه جهان تشیع برگزار خواهند شد.