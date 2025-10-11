خبرگزاری کار ایران
معرفی اعضای شورای سیاستگذاری جایزه پژوهش سال سینمای ایران

با صدور احکامی از سوی رائد فریدزاده، اعضای شورای سیاستگذاری هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در احکام صادره از سوی رئیس سازمان سینمایی، حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین نواب، اعظم راود راد، وحید شالچی، بهمن نامور مطلق، علیرضا اسماعیلی و حسین یزدان شناس به عنوان  اعضای شورای سیاستگذاری هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران معرفی شدند.

 در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران که با حضور رائد فریدزاده برگزار شد، دوره هفتم جایزه پژوهش سال سینمای ایران مورد آسیب شناسی قرار گرفت و مقرر شد در فراخوان امسال علاوه بر افزایش مبالغ جایزه نقدی برگزیدگان، یک جایزه ویژه با عنوان «نقش سینمای ایران در تقویت انسجام ملی» به مجموع جوایز اضافه شود و پژوهش برتر سال توسط بنیاد سینمایی فارابی به چاپ برسد.

در این جلسه احکام شورای سیاستگذاری هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران توسط رییس سازمان سینمایی اعطا شد.

