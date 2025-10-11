نمایش و نقد فیلم «سینما متروپل» در فرهنگسرای ارسباران
فیلم سینمایی «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر و تهیهکنندگی سید حامد حسینی یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن نقد و بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران؛ فیلم سینمایی «سینما متروپل» ساختهی محمدعلی باشه آهنگر در ژانر درام، اجتماعی و عاشقانه یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور سید حامد حسینی (تهیه کننده)، محمدعلی باشه آهنگر (نویسنده و کارگردان)، حامد باشه آهنگر (نویسنده)، حمید باشه آهنگر (تدوین)، رضا کیانیان (بازیگر)، نوشین مسعودیان (بازیگر)، حسین باشه آهنگر (بازیگر)، کورش جاهد (مدرس سینما) و جمعی دیگر از عوامل فیلم نقد و بررسی میشود.
«سینما متروپل» روایتگر تلاش گروهی از مردم آبادان برای بازسازی و راهاندازی دوباره یک سینما در روزهای سخت محاصره است. قصهای از امید، عشق و سینما در روزهای سخت.
مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برقنورد، حسین باشهآهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده، شهریار فرد، رضا کیانیان و… بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
«سینما متروپل» در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر نامزد ۱۳ رشته و برنده ۴ جایزه از جمله برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.
علاقمندان برای حضور در ششصد و شصت و هشتمین نشست باشگاه فیلم تهران میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شمارههای ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز میتوانند به صفحه فرهنگسرای ارسباران و یا بخش فیلم ایرانی در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.