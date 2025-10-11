خبرگزاری کار ایران
English العربیه
«موزیکالیته» روی صحنه می‌رود
تازه‌ترین نمایش مریم کاظمی با عنوان «موزیکالیته» برای اجرا در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران آماده می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه تئاتر مستقل، نمایش «موزیکالیته» نوشته، و کارگردانی مریم کاظمی به مناسبت بیست و پنج سالگی گروه تئاتر مستقل طراحی و نوشته شده با نقش آفرینی نزدیک به ۱۰۰ بازیگر از نسل‌های مختلف این گروه؛ حرفه‌ای تا نوآموز، آخرین مراحل تمرین را پشت سر می‌گذارد. 

در این نمایش موزیکال بازیگرانی چون هومن رهنمون، میترا کریمخانی، عرفان میدانلو، پریسا فلاح‌زاده،  مهراد زمانی، فربد تجویدی، آنا نمکچیان، ثمینه لسانی، نسیم امیرخسرو، شیما میرمهدی،  شیوا شریعت‌زاده،  علیرضا عموزاد، کیانا کریمی، میلاد رضایی، طناز نوروزی، مریم ذکاوتی، حنانه کامیابی، سارینا سالاریان به ایفای نقش میپردازند. 

ببیش از ۸۰ بازیگر کودک و نوجوان که از جمله هنرجویان مریم کاطمی در آموزشگاه تئاتر مستقل، پردیس تئاتر تهران، آموزشگاه سینمایی خورمهر و سایر فرهنگسراهای تهران به شمار میروند در این اثر بزرگ نمایشی روی صحنه خواهند رفت. 

در «موزیکالیته» بخش‌هایی از موسیقی و حرکت نمایش‌های مختلف که طی بیست و پنج سال روی صحنه رفته‌اند، انتخاب شده تا خاطره سال‌ها کار در بخش کودک و نوجوان را با تماشاگران به اشتراک بگذارد. 

مریم کاظمی در بخشی از خلاصه داستان این نمایش نوشته است:

«موزیکالیته قدرت انسان در ارائه و تجسم اجزای موسیقی است. با کمک فیگورهای طراحی شده در نمایش‌های مختلف گروه تئاتر مستقل، در بخش موسیقایی و ترکیب ریتم‌ها، ترجمه موسیقی به حرکت بدنی و اجرای آن. این اثر نمایشی سعی دارد احساسات عمیق موسیقایی را به تماشاچیان انتقال دهد. موزیکالیته اجرای موسیقی و تاثیر آن را خوشایند می‌کند.» 

بلیت این نمایش از طریق سایت تیوال ارائه خواهد شد و علاقه مندان می‌توانند اطلاعات تکمیلی این نمایش را در صفحه این نمایش به نشانی https://www.tiwall.com/p/musicaliteh دریافت کنند.

