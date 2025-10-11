در دیدار رایزن فرهنگی ایران در اتریش با شهردار سنپلتن مطرح شد:
تاکید بر اهمیت فرهنگ ایران و همکاریهای دو کشور/ ساخت تندیس یک ایرانشناس
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش با شهردار سنپلتن دیدار و گفتوگو کرد. طی ین دیدار درباره فرهنگ و تمدن کشورمان و لزوم همکاریهای دو کشور مطرح شد
به گزارش ایلنا، رضا غلامی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش با سفر به شهر سنپلتن اتریش، با ماتیاس اشتادلر، شهردار سنپلتن دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که گُش از مدیران فرهنگی و هنرمندان مطرح اتریشی مقیم سنپلتن نیز رایزن فرهنگی ایران را همراهی میکرد، غلامی توصیفی از فرهنگ و تمدن ایران و همچنین مذهب تشیع و موقعیت ممتاز آن ارائه داد.
وی گفت: ایران دارای سابقه طولانی و شکوهمند فرهنگی و تمدنی است. ملت اتریش و ملت ایران به دلیل تاریخ و تمدن دو کشور، همدیگر را دوست دارند و همین دوستی تاریخی زمینه خلق یک رابطه فرهنگی طولانی میان دو ملت را بهوجود آورده است.
وی افزود: رایزنی فرهنگی ایران اولویتهای فرهنگی خود را در چند عرصه کلیدی تعریف کرده است: اول ایرانشناسی به عنوان یکی از عرصههای دانشگاهی میانرشتهای؛ دوم معرفی فرهنگ، هنر و ادبیات ایرانی؛ سوم معرفی حکمت، فلسفه و عرفان ایرانی و چهارم گسترش زبان شیرین فارسی برای علاقهمندان از ملیتهای گوناگون.
غلامی ادامه داد: بهرغم مشکلات مالی و سیاسی، رایزنی فرهنگی ایران در فعالیتهای خود تا حد زیادی موفقیت داشته است.
وی در ادامه به برخی از رویدادهای فرهنگی یک سال و نیم اخیر و همچنین کتابهای مهمی که رایزنی منتشر کرده است پرداخت که مورد استقبال شهردار سنپلتن قرار گرفت.
در ادامه این جلسه، شهردار سنپلتن در حضور مدیر دپارتمان هنر شهرداری، اهمیت فرهنگ و تمدن تاریخی و غنی ایران را امری روشن دانست و گسترش ارتباطات و همکاری فرهنگی میان ایران و شهر سنپلتن را مهم و ممکن خواند.
در ادامه این دیدار، رایزن فرهنگی ایران در اتریش دو پیشنهاد را با شهردار محترم سنپلتن در میان گذاشت که با استقبال وی روبهرو شد، برگزاری جشن ایران در سنپلتن برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی و ساخت مجسمه جوزف هامر پورگشتال، ایرانشناس و شرقشناس برجسته اتریشی و مترجم دیوان حافظ و نیز شاعر پرآوازه ایرانی حافظ شیرازی در یکی از اماکن مرکزی شهر سنپلتن.
در پایان نیز یکی از کتابهای نفیس و مصور ایرانشناسی به ماتیاس اشتادلر، شهردار سنپلتن، اهدا شد.
سنپلتن، پایتخت ایالت نیدراسترایش (Lower Austria)، شهری تاریخی و فرهنگی در قلب اتریش است که تلفیقی چشمگیر از میراث باروک، معماری مدرن، و پویایی اجتماعی را در خود جای داده است. این شهر با موزهها، گالریها، سالنهای تئاتر، و جشنوارههای هنری سالانه، به یکی از قطبهای فرهنگی اتریش تبدیل شده و میزبان بسیاری از هنرمندان، نویسندگان و اندیشمندان برجسته است.
شهردار کنونی سنپلتن، ماتیاس اشتادلر، از سال ۲۰۰۴ تاکنون هدایت شهر را بر عهده دارد و از چهرههای محبوب و تأثیرگذار سیاسی این منطقه محسوب میشود. دوران طولانی مدیریت او با توسعه شهری، نوسازی مرکز شهر، افزایش فضاهای فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان همراه بوده است. اشتادلر بهدلیل منش مردمی، ثبات مدیریتی و نگاه آیندهنگرانهاش به عنوان نمادی از پیشرفت و تعادل شهری شناخته میشود.
نخبگان فرهنگی و هنری سنپلتن نیز سهم مهمی در اعتبار فرهنگی این شهر دارند؛ چهرههایی در حوزه موسیقی کلاسیک، ادبیات معاصر، طراحی و هنرهای تجسمی که آثارشان در سطح ملی و اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین دانشگاهها و مؤسسات هنری شهر، بستری برای پرورش نسل جدید هنرمندان و نویسندگان فراهم آوردهاند.