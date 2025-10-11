وزیران مسلمان در بانکوک تجلیل شدند

به گزارش ایلنا، در مراسم تجلیل از وزیران مسلمان تازه منصوب کابینه تایلند؛ سفرای ایران، اندونزی، مالزی، پاکستان، مصر و چند کشور عربی خلیج فارس و هیأتی متشکل از سفیر، رایزن فرهنگی ایران، نماینده جامعة المصطفی که نشان‌دهنده اهمیت تاریخی این رویداد و توجه کشورهای اسلامی به ارتقای جایگاه مسلمانان در ساختار سیاسی تایلند بود.

شیخ‌الاسلام تایلند ضمن خوشامدگویی به میهمانان داخلی و خارجی گفت: این رویداد نقطه عطفی در تاریخ مسلمانان این کشور واین برای نخستین بار است که جامعه مسلمانان تایلند شاهد حضور همزمان دو وزیر مسلمان در کابینه دولت است.

وی ابراز کرد: این امر علاوه برافتخاری بزرگ برای مسلمانان این کشور و افق‌های تازه‌ای برای مشارکت آنان در عرصه‌های ملی می‌گشاید و نشان می‌دهد که جامعه مسلمان تایلند، با حفظ هویت دینی و فرهنگی خود، می‌تواند نقشی سازنده در پیشرفت کشور ایفا کند.

شیخ‌الاسلام تایلند تأکید داشت: حضور فعال مسلمانان در نهادهای دولتی، فرهنگی و آموزشی، به تقویت همبستگی ملی و الگویی از همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده میان ادیان و اقوام در تایلند را به نمایش می‌گذارد.

سورین پالاره دبیرکل مرکزی اسلامی تایلند نیز در سخنانی، انتصاب این دو وزیر را «فرصتی طلایی» برای جامعه مسلمانان دانست وگفت: حضور آنان به ارتقای موقعیت و نقش‌آفرینی بیشتر مسلمانان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند.

وی افزود: این انتصاب را نشانه‌ای از اعتماد دولت به ظرفیت‌های جامعه مسلمانان و بیانگر درک روزافزون نهادهای حاکمیتی از اهمیت تنوع فرهنگی و دینی در ساختار اجتماعی تایلند به شمار می‌آید.

دبیرکل مرکزی اسلامی تایلند در ادامه، گفت: مسلمانان تایلند همواره در چارچوب وفاداری به کشور و احترام به اصول همزیستی مسالمت‌آمیز، کوشیده‌اند نقش مثبتی در توسعه ملی ایفا و اکنون زمان آن رسیده است که صدای آنان در سطوح بالای تصمیم‌گیری بیش از گذشته شنیده شود.

در ادامه، نمایندگان کشورهای اسلامی و سفرای خارجی نیز به نوبت پیام‌های تبریک دولت‌ها و ملت‌های خود را ابلاغ و توجه گسترده جهان اسلام به این تغییر مهم در کابینه تایلند را یادآور و وجهه دیپلماسی فرهنگی این رویداد را برجسته‌تر تلقی کردند.

پس از بخش‌های رسمی، امین مایوسو، معاون وزیر کشاورزی در سخنانی از حمایت‌های گسترده جامعه اسلامی قدردانی کرد و گفت: من تمام توان خود را در خدمت به مسلمانان و کل ملت تایلند به کار خواهم گرفت و تلاش می‌کنم تا در حوزه مسئولیت خود بهترین خدمات را به مردم ارائه دهم.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند کشاورزی در اقتصاد ملی تایلند، تأکید کرد: توسعه پایدار این بخش بدون مشارکت مردم و به‌ویژه جامعه مسلمان در مناطق جنوبی کشور ممکن نیست.

معاون وزیر کشاورزی تصریح کرد: هدف ما این است که کشاورزی را به بستری نوآورانه، رقابتی و متکی بر دانش تبدیل تا کشاورزان تایلندی در هر منطقه، صرف‌نظر از مذهب یا قومیت، از فرصت‌های برابر برای پیشرفت برخوردار باشند.

وی از مسلمانان سراسر کشور خواست تا با حفظ وحدت، اخلاق کاری و روحیه تعاون، نقش خود را در پیشبرد توسعه ملی پررنگ‌تر و تأکید کرد: موفقیت جامعه اسلامی در گرو مشارکت فعال و سازنده در مسیر پیشرفت کشور است و ما باید نشان دهیم که مسلمانان تایلند نه تنها بخشی از تاریخ، بلکه بخشی از آینده روشن این سرزمین هستند.

خانم سابیدا تایسرت، وزیر فرهنگ و نخستین زن مسلمان کابینه که با استقبال پرشور حضار روبه‌رو شد در سخنان خود خاطره‌ای شخصی از مراسم معرفی دربار بازگو کرد و افزود: وقتی دربار خواستار سجده در برابر پادشاه شد، من و آقای امین مایوسو با صراحت اعلام کردیم که مسلمان جز در برابر خداوند یکتا سر فرود نمی‌آورد. آن لحظه برای من غرورآفرین بود زیرا توانستم ایمان خود را آشکارا بیان کنم.

وی به برنامه‌های خود اشاره کرد و گفت: در نخستین دیدار با نخست‌وزیر، دو موضوع را با قاطعیت مطرح کردم: نخست اینکه سیاست‌های فرهنگی خود را بر پایه آموزه‌های قرآن کریم طراحی کنم و دوم اینکه موضوع اصلاح و کاهش هزینه‌های حج را که پیش‌تر توسط پدرم، آقای چادا تایسرت، آغاز شده بود با جدیت ادامه دهم. که نخست‌وزیر نیز قول داد که این مأموریت به طور کامل به من سپرده شود.

وزیر فرهنگ و نخستین زن مسلمان کابینه افزود: حضور من در این جایگاه، نه تنها افتخاری شخصی، بلکه مسئولیتی بزرگ در قبال همه زنان و مسلمانان کشور و امیدوارم بتوانم با تلاش صادقانه، پلی میان فرهنگ‌ها و ادیان مختلف بسازم و نشان دهم که وحدت در تنوع، راز شکوفایی واقعی جامعه تایلند است.

وی تأکید کرد که وزارت فرهنگ نقش مهمی در تقویت هویت ملی و همزیستی مسالمت‌آمیز و قصد دارد برنامه‌هایی نوآورانه برای گسترش تعامل فرهنگی میان مناطق و اقوام مختلف اجرا نماید.

وزیر فرهنگ و نخستین زن مسلمان کابینه با اشاره به اهمیت نقش زنان در توسعه فرهنگی و اجتماعی، اظهار داشت: فرهنگ می‌تواند ابزار گفت‌وگو، صلح و پیشرفت و اگر این ارزش‌ها در میان نسل جوان نهادینه شود، آینده‌ای روشن‌تر در انتظار تایلند خواهد بود.

انتهای پیام/