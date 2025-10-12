به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس گفته‌های مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی ایران و عراق، سالانه 11 و نیم میلیون گردشگر میان دو کشور ایران و عراق سفر می‌کنند که از این تعداد گردشگر 8 میلیون گردشگر ایرانی به عراق و 3 و نیم میلیون نفر گردشگر عراقی به ایران سفر می‌کنند. با این حال، با وجود تبادلات گردشگری قابل توجهی که میان ایران و عراق وجود دارد و بیش از 50 درصد از گردشگری ورودی ایران متعلق به کشور عراق است اما تاکنون هیچ رویداد گردشگری و یا فرهنگی با هدف جذب گردشگر میان این دو کشور برگزار نشده بود.

مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و گردشگری خارجی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی در دیدار با ناصر غانم مراد (رئیس سازمان گردشگری وزارت گردشگری و آثار باستانی عراق) با اشاره به ارسال برنامه اجرایی توسعه همکاری گردشگری ایران و عراق از سوی وزارت میراث فرهنگی ایران، از رییس سازمان گردشگری عراق خواست با تایید این برنامه امکان امضای توافق رسمی دو دولت برای توسعه همکاری های گردشگری را نیز فراهم کند.

مسلم شجاعی با تاکید بر وجود ارتباطات نزدیک بخش خصوصی گردشگری دو کشور در توسعه همکاری های گردشگری به خبرنگار ایلنا گفت: توسعه روابط گردشگری ایران و عراق و معرفی بیشتر محصولات گردشگری در حوزه زیارت، سلامت، تاریخ و فرهنگ، منوط به تشکیل دو جلسه سالانه کمیته فنی گردشگری ایران و عراق است.

مدیرکل دفتر بازاریابی و گردشگری خارجی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: گردشگران عراقی و ایرانی نیازهای متنوع زیارتی و تفریحی در حوزه گردشگری دارند و اگر شناخت دو ملت از ظرفیت های متنوع گردشگری دو کشور افزایش یابد توسعه گردشگری ایران و عراق محقق می شود.

شجاعی با تاکید بر اینکه ایران و عراق نخستین بازار گردشگری یکدیگر هستند، افزود: مراودات گردشگری دو کشور باید در سطح مقامات دولتی و به ویژه در سطح بخش خصوصی افزایش یابد و ایران و عراق پدر توسعه گردشگری به بالاترین سطح تعامل برسند.

او با اشاره به تاثیر تبلیغات گردشگری در ایران و عراق اعلام کرد: بازاریابی و تبلیغات دو سویه گردشگری ایران و عراق در دو کشور مهمترین نیاز در توسعه روابط گردشگری ایران و عراق است.

ناصر غانم مراد، رییس سازمان گردشگری عراق نیز در این دیدار با اجرایی شدن سند گردشگری ایران و عراق موافقت کرد و گفت: سند نهایی گردشگری ایران و عراق در صورت سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا سایر مقامات ایران به بغداد یا با حضور مقامات کشور عراق در تهران امضا خواهد شد.

او همچنین با تایید پیشنهاد بازاریابی و تبلیغات دو جانبه گردشکری ایران و عراق در دو کشور بر لزوم همکاری دولتی و بخش خصوصی در این حوزه تاکید کرد و گفت: بازاریابی و تبلیغات گردشگری مهمترین عامل شناخت دو ملت از ظرفیت های گردشگری ایران و عراق جدا از موضوع زیارت است.

به گزارش ایلنا، همکاری‌های گردشگری ایران و عراق برای نخستین بار در قالب «رودشوی گردشگری ایران در عراق» با همت دفتر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایران به مدت 4 روز برگزار و منجر به امضا تفاهم نامه میان بخش خصوصی دو کشور شد.

