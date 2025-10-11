به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام علی احدی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای نقش آفرینی دستگاه‌های حاکمیتی، خاطرنشان کرد: برای ایجاد ارتباط مؤثر، باید از ظرفیت حلقه‌های واسط و جریانات مورد اعتماد ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم. نقطه شروع گفت‌وگو باید بر پایه یافتن نقاط مشترک باشد، نه بیان حرف نهایی در ابتدای راه.

مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با انتقاد از مدل‌های سنتی و گزارش موجود در برخی دستگاه‌ها اظهار کرد: در عصر فناوری و هوش مصنوعی، نمی‌توان با روش‌های سنتی کار را پیش برد. هویت ایرانی – اسلامی ما دارای جذابیت‌های فراوان است، اما مشکل اصلی، مدل گفت‌وگو و نقطه شروع نادرست ما است.

وی ورزش و هنر را دو ابزار قدرتمند برای دیپلماسی فرهنگی دانست و گفت: سالانه حدود ۳۲ هزار ملی‌پوش از کشور خارج می‌شوند که می‌توانند سفیران خوبی برای معرفی ایران باشند.

حجت‌الاسلام علی احدی همچنین تأکید کرد که هنرمندان محبوب می‌توانند در این زمینه بسیار مؤثر باشند، اما متأسفانه از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نمی‌شود.

مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر نقش قرارگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد و گفت: باید نقش دستگاه‌های مختلف در این حوزه مشخص شود و با ایجاد یک شبکه هماهنگ بین‌نهادی، از تمام ظرفیت‌های حکومتی برای خدمت‌رسانی به ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم و مدیر موفق کسی است که بتواند این نهادها را حول محور خدمت به هموطنان هماهنگ کند.

وی از راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌ای برای جمع‌آوری و ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور خبر داد و افزود: این سامانه می‌تواند تعامل و ارتباط بین ایرانیان مقیم خارج و دستگاه‌های ایرانی را تسهیل کند.

احدی در پایان سخنانش، با بیان اینکه نگاه حکومت به ایرانیان خارج از کشور، نگاه به برادر و هموطن است، گفت: باید مسیر حضور آنان در کشور را تسهیل و با اصلاح مدل گفت وگو و معرفی صحیح هویت ایرانی – اسلامی، به نقاط مشترک و تفاهم برسیم.

انتهای پیام/