اعلام اسامی فیلمهای بخش نمایشهای مردمی جشنواره فیلمهای کمدی سینمای ایران
سه فیلم سینمایی در روزهای برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران در خانه جشنواره و هم زمان شهرهای استان روی پرده میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانهای و اطلاعرسانی نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران، سه فیلم سینمایی «شهر موش ها» به کارگردانی محمد علی طالبی و تهیهکنندگی بنیاد سینمایی فارابی در روز نخست جشنواره ۲۱ مهر ماه، فیلم سینمایی «بام بالا» به کارگردانی سید جمال سید حاتمی و تهیهکنندگی بهروز مفید در روز دوم جشنواره ۲۲ مهرماه و فیلم سینمایی «سینما خر» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیهکنندگی علی یاور در روز سوم جشنواره ۲۳ مهرماه در سالن نمایش تالار هنر فرهنگسرای امام خمینی (ره) از ساعت ۲۰:۳۰ روی پرده میروند.
بنا به اعلام دبیرخانه جشنواره حضور خانوادهها در برنامه اکران فیلم رایگان است. همچنین طبق هماهنگیهای به عمل امده قرار است فیلمهای یاد شده در ایام برپایی جشنواره در چندین شهر استان نیز به صورت هم زمان اکران شوند.
نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمسازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال با دبیری ساسان قجردر زنجان برگزار میشود.
موسسه فرهنگی هنری طریقت نور اشراق، موسسه بهاران، با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، سازمان سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری زنجان، انجمن سینمای جوانان دفتر زنجان و بانک صادرات استان زنجان در برگزاری این رویداد فرهنگی مشارکت و همکاری دارند.