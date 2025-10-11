به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیران‌کل ستادی و استانی که روز شنبه ۱۹ مهرماه در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، با تأکید بر لزوم تعامل مؤثر بین ستاد و استان‌ها اظهار کرد: هدف از برگزاری نشست‌های فصلی، ایجاد فضای گفت‌وگو و شناخت دقیق‌تر مسائل، نیازها و ظرفیت‌های استانی است. در حکمرانی فرهنگی نوین، ارتباط دوسویه میان ستاد و استان‌ها عامل اصلی کارآمدی است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به محورهای مأموریت وزارتخانه در دوره جدید گفت: نخستین محور، تعریف روشن جایگاه وزارت میراث‌فرهنگی در نظام حکمرانی فرهنگی کشور است. این وزارتخانه باید با رویکردی فراگیر و آینده‌نگر، سهم خود را در تقویت هویت، انسجام و سرمایه اجتماعی کشور ایفا کند.

او در ادامه، انسجام ملی را زیربنای پایداری و پیشرفت جامعه دانست و تصریح کرد: انسجام، رمز بقای ایران و شرط تداوم پیشرفت است. همه نهادهای حاکمیتی، مدنی و فرهنگی در این مسیر نقش دارند و وزارت میراث‌فرهنگی با اتکا به ظرفیت فرهنگی و تاریخی خود می‌تواند محور وحدت و همبستگی ملی باشد.

صالحی‌امیری با تاکید بر پیوند میان هویت ملی و هویت دینی گفت: در فرهنگ ما، دین و ملیت درهم‌تنیده‌اند و مکمل یکدیگرند. میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بستر تجلی این پیوند است و باید از آن برای ارتقای خودباوری ملی و تقویت هویت ایرانی بهره برد.

وی با بیان اینکه امیدآفرینی، اعتمادسازی و نشاط اجتماعی از رسالت‌های اصلی وزارت میراث‌فرهنگی است، افزود: هرجا امید باشد، حرکت و پیشرفت هم هست. ما باید با کار فرهنگی و روایت درست از میراث ایران، به جامعه امید تزریق کنیم و نگاه نسل جوان را به آینده روشن‌تر سازیم.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین به اجرای دقیق مفاد برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه پنج‌ساله وزارتخانه در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده و اجرای آن شاخص اصلی ارزیابی عملکرد مدیران‌کل است. انضباط برنامه‌ای و حرکت بر مدار سیاست‌های کلان، از اصولی است که به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم.

صالحی‌امیری در ادامه بر لزوم شکل‌گیری اتاق فکر ملی میراث‌فرهنگی و شورای راهبری وزارتخانه تأکید کرد و گفت: کاهش بروکراسی، تصمیم‌سازی هوشمندانه و استفاده از ظرفیت نخبگان، لازمه سرعت‌بخشی به کارهاست. تفویض اختیار به استان‌ها انجام شده و مدیران باید از این اختیارات برای تحقق اهداف ملی استفاده کنند.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تغییر تصویر عمومی نسبت به میراث‌فرهنگی اظهار کرد: میراث‌فرهنگی باید به‌عنوان عامل نشاط، هویت و رونق فرهنگی شناخته شود. ما نیازمند روایت‌سازی هستیم تا مردم احساس کنند هر اثر تاریخی بخشی از زندگی امروز آنهاست. ثبت‌جهانی یک اثر نباید صرفاً خبر اداری باشد، بلکه باید موجب افتخار، مشارکت و نشاط عمومی شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اهمیت ارتباط مؤثر با رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها همکاران اصلی ما در اقناع افکار عمومی‌اند. باید از خبرنویسی صرف عبور کنیم و با روایت‌سازی فرهنگی، ارزش میراث را برای مردم ملموس کنیم.

صالحی‌امیری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاری، رکن اصلی پویایی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. جذب سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی، کلید رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در این بخش است. مدیران‌کل باید فعالانه زمینه برگزاری همایش‌های سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های استانی را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: راه توسعه کشور، تکیه بر سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی است. ما باید با نگاه مثبت و ملی، مسیر تعامل، اعتماد و همکاری را برای توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور هموار کنیم.

