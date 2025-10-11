رویدادی با محوریت «نی»، «مولانا» و صدای »نصرالله مدقالچی»

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری پروژه فرهنگی و هنری «دوازده» با حضور حامد مختاری، خالق این مجموعه، صبح امروز شنبه ۱۹ مهرماه ، در فرهنگستان هنر برگزار شد.

حامد مختارانی (آهنگساز و تنظیم‌کننده آثار) و محمدعلی احمدی تنکابنی (مدیر روابط عمومی و امور خیریه کهریزک) در این رویداد حضور داشتند و به بیان توضیحاتی پرداختند.

گفتنی است، محتوای این پروژه بر اشعار مولانا متمرکز است و آمیزه‌ای از موسیقی، دکلمه و هنرهای تجسمی را ارائه می‌دهد. بنا به گفته تولیدکنندگان پروژه، تمام عواید حاصل از فروش محصولات به مجموعه خیریه کهریزک اختصاص خواهد یافت.

توضیحات حامد مختارانی درباره پروژه

حامد مختارانی در آغاز با ارایه خلاصه‌ای از «پروژه دوازده»، شکل‌گیری آن را اینگونه شرح داد: حدود چهار سال پیش، کار بر پایه اشعار مولانا آغاز به کار کرد و خوانش این اشعار را استاد منوچهر مدقالچی بر عهده گرفت. در مراحل بعد، موسیقی و پرفورمنس‌های مرتبط طراحی و دوازده تابلوی هنری مبتنی بر دوازده غزل از دیوان شمس آفریده شد. در این مسیر، از رهنمودهای اساتیدی مانند محمدرضا شفیعی کدکنی نیز بهره‌مند شدیم.

او این پروژه را اثری چندرسانه‌ای خواند و افزود: این مجموعه، خوانش شعر، موسیقی و ویدیوآرت را دربر می‌گیرد و می‌کوشد تا شعر فاخر فارسی را در قالبی نو و چندبعدی به مخاطب امروزی عرضه کند. با افسوس باید گفت که معیارهای شعر و موسیقی در بازار کنونی تنزل یافته و ما بر این باوریم که هنرمندان وظیفه دارند برای پاسداری از میراث ادبی و فرهنگی ایران گام بردارند.

مختارانی زمان رونمایی رسمی از این پروژه را بیست و پنجم مهرماه اعلام کردو و گفت: رونمایی از آثار در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ انجام خواهد پذیرفت و این آثار به مدت یک هفته در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهند گرفت. پس از این نمایش، آلبوم موسیقی و تابلوهای هنری به فروش رسیده و درآمد کامل آن به مجموعه کهریزک واگذار می‌شود.

به گفته وی، «پروژه دوازده» در قالب یک تور فرهنگی در نقاط شاخص پایتخت از جمله کاخ نیاوران، کاخ گلستان، سعدآباد، برج میلاد و هتل استقلال و سپس در اصفهان، شیراز، تبریز و خوی تداوم خواهد یافت. همچنین، برنامه‌ریزی برای اجرای بین‌المللی آن در برخی کشورهای اروپایی در دست بررسی است.

چگونگی همکاری با نصرالله مدقالچی

این آهنگساز در بخشی از سخنانش به همکاری مدقالچی اشاره کرد و گفت: ایشان از نام‌آورترین صداپیشگان کشور هستند و توانستند در اجرای اشعار مولانا، پیوندی عمیق و هم‌حس بین صدا و مفهوم برقرار کنند. خانم چلبی، از بازماندگان مولانا، نیز پس از شنیدن آثار بیان کردند که صدای استاد مدقالچی، یادآور خود مولانا است، گویی اوست که اشعارش را بازمی‌خواند.

مختارانی در ادامه خاطرنشان کرد: گزینش غزل‌ها را استاد شفیعی کدکنی عهده‌دار بودند و ما را به ادامه این راه ترغیب نمودند. شوربختانه آثار موسیقایی مستقل با محوریت شعر فارسی بسیار اندک هستند. در این مجموعه بر آن بودیم که برای هر شعر، یک تابلوی تجسمی و یک قطعه موسیقی بی‌همتا خلق کنیم تا در نهایت به یک اثر اصیل و چندوجهی دست یابیم.

وجه خیریه پروژه و توضیحات مالی

وی در تشریح جنبه خیریه پروژه اظهار داشت: «مجموعه کهریزک میزبان بیش از ۳۴۰۰ توان‌خواه است. قیمت پایه هر قطعه هنری در مراسم رونمایی اعلام شده و مبالغ حاصل از مزایده پس از آن، به طور کامل به این مجموعه اهدا می‌شود.»

او در پاسخ به پرسشی درباره دلیل برگزاری مراسم رونمایی در مکانی غیر از کهریزک، رویکرد اصلی پروژه را «فرهنگی» خواند و گفت: قصد نداشتیم حس ترحم را برانگیزیم یا صرفاً از عواطف عمومی بهره‌برداری کنیم. هدف نهایی، اجرای کاری شایسته و در خور جایگاه شعر و ادب فارسی بود.

مختارانی درباره منبع تأمین مالی پروژه نیز توضیح داد: پیشبرد این کار مرهون همراهی و مساعدت هنرمندان بود. استاد مدقالچی، دکتر کدکنی و سایر همکاران بدون چشمداشت مالی همکاری کردند. مجموعه نیاوران و سایر مراکز فرهنگی نیز با اعطای همکاری کامل و بدون دریافت وجه، از این پروژه حمایت نمودند. بخش عمده هزینه‌ها را نیز خودم شخصاً تقبل کردم.

جایگاه سازهای ایرانی در پروژه

او به جایگاه خاص ساز نی در این پروژه اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، سازهای سنتی ایرانی مانند نی، کمانچه و سه‌تار کمتر شنیده می‌شوند. در این پروژه تلاش کردیم جایگاه این سازها را بار دیگر برجسته سازیم. آلبوم مشتمل بر دوازده قطعه است که یکی از آن‌ها با گرایش به موسیقی آذری و یازده قطعه باقی‌مانده با آهنگسازی و تنظیم اینجانب ساخته شده است.

سخنان نماینده کهریزک

در ادامه نشست، محمدعلی احمدی تنکابنی، مدیر روابط عمومی و امور خیریه کهریزک، با اشاره به سابقه ۵۳ساله این نهاد غیرانتفاعی گفت: کهریزک بدون پشتیبانی مالی دولت و تنها از طریق کمک‌های نیکوکاران اداره می‌شود و در تهران و محمدشهر کرج به ارائه خدمات اشتغال دارد.

وی در پایان افزود: پس از آشنایی با اهداف فرهنگی و انسان‌دوستانه پروژه آقای مختارانی، مصمم شدیم تا از تمامی ظرفیت‌های کهریزک برای پشتیبانی از این ابتکار عمل استفاده کنیم. اگرچه ایشان فاقد اسپانسر رسمی بودند، اما در تمامی مراحل، برای ارائه همکاری در زمینه‌های اجرایی، تشریفات و برنامه‌ریزی در کنارشان بودیم.

انتهای پیام/