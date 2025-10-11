خبرگزاری کار ایران
فیلمبرداری «سفید» به پایان رسید

فیلمبرداری «سفید» به پایان رسید
فیلمبرداری فیلم کوتاه «سفید» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا یکانی در یکی از لوکیشن‌های منطقه شهرک غرب تهران به پایان رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، داستان این فیلم به موضوع ازدواج سفید و پیامدهای اجتماعی و روانی آن می‌پردازد.

در این فیلم سپیده نوری، مرضیه اکبرنژاد، محمد ولدخانی و حسن رضایی ایفای نقش کرده‌اند.

از عوامل تولید «سفید» می‌توان به نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: محمدرضا یکانی، فیلمبردار: بهرام لطفی، صدابردار: محمدرِسا محمدی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مرضیه اکبرنژاد، طراح صحنه و لباس: روژینا مافی، مدیر تولید: حسن رضایی، چهره‌پرداز: ستیا دلشاد، عکاس: مهسا عباسی، منشی صحنه: عسل روستایی، فیلمبردار پشت‌ صحنه: وحید علی‌محمدی، دستیاران فیلمبردار: علی احمد، عرفان شریفی، علی نیک‌خواه، محمد اسمعیل‌زاده، دستیار کارگردان: ماریا افشاری، دستیار عکاس: آیسل عبداللهی، دستیاران صحنه و لباس: رکسانا خدابخش، مهتاب لطف‌اللهی، تدارکات: محمد کرامتی، مجری طرح: مؤسسه فیلم‌سازی یکان تصویر تهران و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد اشاره کرد.

