مستند «یل» به جشنواره فیلم جی‌رونا در اسپانیا راه یافت
کد خبر : 1698286
مستند «یل» به کارگردانی امیراردلان زنجانی به جشنواره فیلم جی‌رونا در اسپانیا رسید.

به گزارش ایلنا، مستند «یل» با عنوان بین‌المللی «Yal-championship Untold» به کارگردانی امیراردلان زنجانی برای نمایش در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم جی‌رونا (Girona Film Festival) در اسپانیا انتخاب شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم جی‌رونا که نزدیک به چهار دهه از برگزاری آن می‌گذرد، یکی از معتبرترین رویدادهای سینمای مستقل در اروپا به شمار می‌رود و جایگاهی ویژه در عرصه معرفی فیلم‌سازان خلاق و آثار نوآورانه دارد.

این جشنواره در کنار رویدادهایی چون سیتخس و سن‌سباستین، بخشی از هویت فرهنگی کاتالونیا را شکل می‌دهد و هر ساله در شهر تاریخی جی‌رونا برگزار می‌شود.

هر سال این جشنواره طیف گسترده‌ای از آثار شامل فیلم‌های بلند، مستند، انیمیشن و آثار تجربی را در مکان‌های برجسته‌ای مانند خانه فرهنگ جی‌رونا و سالن جوزپ ایرلا به نمایش می‌گذارد.

سی‌وهفتمین دوره این جشنواره از ۴ تا ۸ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.

مستند «یل» که به تاریخچه و وضعیت کنونی بدن‌سازی در ایران می‌پردازد، نگاهی پژوهشی و انسانی به تلاش، انگیزه و زیست ورزشکاران این حوزه دارد. این فیلم با همراهی چهره‌هایی چون مجید ذات‌پرور، حمزه هوشمند، رضا دیانی، مسعود ذات‌پرور، مایان ذات‌پرور، اشکان متقیان، پژمان راستی، نیما جعفرپور، حمیدرضا هاشمی، نوید سمایی، سودابه صبور و سارا مصطفی‌نژاد ساخته شده است و بخشی از زندگی و تجربیات آنان را روایت می‌کند.

از دیگر عوامل این مستند می‌توان به دستیار کارگردان: فاطمه نصیری، مشاور کارگردان: مسعود برادری، فیلم‌بردار: محمد قهیه‌ای، نورپردازی و عکاسی پشت صحنه: دانیال ابراهیمی، تدوین: جواد بهمن‌آبادی، موسیقی متن: امیر ارسلان زنجانی، رنگ‌پرداز: فاضل مسعودی، صداگذاری و طراحی پوستر: امیرحسین بوریان، طراح تیزر :علی توانا، مریم رضایی، مدیر تولید: امیر حسین میرزایی، گفتار متن: امیر اردلان زنجانی، پخش بین‌الملل: آرمیک مدیا و مشاور رسانه‌ای: تبسم کشاورز اشاره کرد.

