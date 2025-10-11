«شبکههای تلویزیونی سیما» همراه با «فارسِ ایران»
شبکههای سیما در قالب چهارمین رویداد ملی «ایران جان – فارس ایران»، با پخش ویژهبرنامههایی متنوع، ظرفیتها و جذابیتهای اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان فارس را به مخاطبان معرفی میکنند. پس از خوزستان، ایلام و اصفهان، حالا نوبت به فارس رسیده است. زمان پخش این ویژهبرنامهها از امروز شنبه ۱۹ ماه آغاز شده و تا جمعه ۲۵ مهر ماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما؛ طرح «هفتههای ایرانی» که با سفر به ۳۱ استان کشور و تولید برنامه در بستر جغرافیا و هویت هر استان، میکوشد تا ایرانِ متکثر و واحد را در آینه رسانه ملی در هم افزایی با معاونت امور استانهای رسانه ملی، بازنمایی کند؛ این رویداد روایتی است از سرمایههای انسانی و طبیعی، چهرههای نامدار و گمنام، ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی و آنچه که ریشههای هویتی ایرانیان را محکمتر میسازد. اینبار، فارس میزبان این رویداد ملی است.
در هفته «فارس ایران»، که از شنبه ۱۹ مهر ماه تا جمعه ۲۵ مهر ماه است؛ علاوه بر برنامههایی که به این استان میپردازند، تولیدات کوتاه و موشن گرافیکهای «مسجد نصیرالملک»، «کاشی کاری مسجد نصیرالملک»، «شاهچراغ»، «سید علاء الدین حسین»، «مسجد عتیق»، «دروازه قرآن»، «امامزاده اسماعیل»، «باغ جهان نما»، «باغ ارم»، «کرش»، «کاکوی امام رضا (ع)»، «آرامگاه حافظ»، «باغ دلگشا»، «تخت جمشید»، «سعدی» و «سرای مشیر» نیز از شبکههای سیما پخش میشود.
تبیین و تقویت جایگاه والای استان فارس و شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) و تثبیت هویت دینی مردم فارس، بازنمایی نقش حماسی و بیبدیل مردم فارس در نهضت مقاومت و مبارزه با استعمار و استبداد به ویژه در عرصه دفاع از میهن (پیش از اسلام تا دفاع مقدس هشتساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه)، معرفی نقش و جایگاه استان فارس و شهر شیراز به عنوان پیشرو در هنر متعالی، حفظ و پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و لزوم تقویت آن، معرفی ظرفیتهای استان فارس به عنوان یک قطب گردشگری ایران، سرمایه گذاری، رشد و پیشرفت اقتصادی، قطب پزشکی از جمله محورهایی است که در برنامههای هفته فارس به آن اشاره میشود.
در ادامه مشروح تدارک پیش بینی شده معاونت سیما در قالب تولیدات متنوع و ویژه برنامههای شبکههای تلویزیونی ارائه شده است:
*** شبکه یک
جدیدترین مستند سیما با عنوان «ایران از بالا» که به معرفی جغرافیا و تنوع محیط زیستی ۳۱ استان کشور میپردازد، از پنجشنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۲۰ روی آنتن میرود. همچنین مستندهای جذاب دیگری از جمله «دیماخور»، «به رنگ ارغوان» و «با ایرانگرد» نیز به همین مناسبت پخش خواهند شد.
برنامههای «صبح بخیر ایران» و «سیمای خانواده» نیز با دعوت از مهمانان مختلف و ارائه آیتمهای ویژه، فرصت آشنایی بیشتر با فرهنگ، گردشگری و ظرفیتهای استان فارس را برای مخاطبان فراهم میکنند.
علاوه بر این، ویژهبرنامه «قضات» نیز به صورت زنده از شبکه یک سیما روی آنتن میرود و بخشی از جذابیتهای فرهنگی استان فارس را به تصویر میکشد.
۳ مستند، ۳ تله فیلم، ۵ نماهنگ و ۱۵ فیلر از تولیدات مرکز فارس نیز در این هفته از شبکه یک سیما پخش میشود.
*** شبکه دو
در قالب رویداد ملی «ایران جان، فارس ایران» مجموعهای از برنامهها، مستندها و آیتمهای تصویری از جاذبهها و میراث فرهنگی شیراز و شهرهای استان فارس از شنبه ۱۹ مهر روی آنتن شبکه دو میرود.
در همین راستا از شنبه ۱۹ تا جمعه ۲۵ مهر هر روز ساعت ۹:۴۵ صبح به ترتیب «باغ دلگشا»، «کاشیکاری مسجد نصیرالملک»، «سرای شیراز»، «برداشت برنج»، «باغ جهاننما» و «مسجد عقیق» پخش میشود.
در نوبت ۱۵:۵۰ نیز از شنبه تا جمعه «پاسارگاد»، «گذر زندیه»، «پرسپولیس»، «بیشاپور»، «نارنجستان» و «شیراز دروازه آسمان» روی آنتن شبکه دو خواهند رفت.
هر شب ساعت ۱۹:۴۰ نیز «آرامگاه حافظ»، «کاکوی امام رضا (ع)» «شاهچراغ»، «دروازه قرآن»، «سعدی»، «مسجد نصیرالملک» و «تخت جمشید» پخش میشود.
همچنین در بخش مستندهای این رویداد، آثاری با محور فرهنگ و هویت ایرانی پخش خواهند شد؛ از جمله مستند «شهید محمد کدخدا» (یکشنبه ۲۰ مهر، ساعت ۱۵:۱۵)، «کراش» (دوشنبه ۲۱ مهر، ساعت ۱۵:۱۵) و «چشم نرگس» (چهارشنبه ۲۳ مهر، ساعت ۱۵:۲۵).
پویش ملی «ایرانجان» حرکتی چندوجهی در راستای سند تحول رسانه ملی است که با هدف نمایش واقعگرایانه از زیستبوم و ظرفیتهای استانهای کشور اجرا میشود. در این چارچوب، برنامههای «صبحانه ایرانی»، «عصر خانواده» و «زمانه» نیز با محوریت موضوعات فرهنگی و اجتماعی استان فارس، تصویری نزدیک و الهامبخش از زندگی مردم این دیار ارائه میدهند.
همچنین ۳ مستند، ۲ نماهنگ و ۱۶ فیلر از تولیدات مرکز فارس نیز در جدول پخش شبکه دو قرار دارند.
*** شبکه سه
برنامه «سلام صبح بخیر» ویژهپردازی گستردهای را برای معرفی ظرفیتها، فرصتها و چالشهای استان فارس در دستور کار دارد. هدف اصلی این ویژهبرنامه، ارائه تصویری واقعی و الهامبخش از فارس است.
برنامه با ترکیبی از گفتگوهای زنده، آیتمهای اختصاصی و ارتباط با مرکز فارس، تلاش میکند حالوهوای استان فارس را به استودیو بیاورد. در میز ایران، کارآفرینان، هنرمندان و فعالان فرهنگی استان فارس حضور خواهند داشت تا از تجربهها و دستاوردهای خود بگویند. میز ورزشی میزبان ورزشکاران و مفاخر ورزشی فارس خواهد بود و گفتگو با استاندار و شهردار فارس نیز بخشی از برنامه است تا ظرفیتهای استان و مسائل مهم مورد توجه قرار گیرد. هر روز یک آیتم اختصاصی درباره فارس پخش میشود.
برنامه «صبح و نشاط» از استان فارس به صورت زنده و میدانی، پنج شنبه ۲۴ مهرماه از شهر شیراز و جمعه ۲۵ مهرماه از شهرستان نیریز پخش خواهد شد.
این برنامه شامل بخشهای حضور خوانندگان و گروههای سرود استان فارس، تقدیر از خانواده معظم شهدای استان، خاطره گویی و گفتگو با قهرمانان ورزشی استان است. همچنین فیلرهای تولیدی کوتاه بر اساس ظرفیتهای استان فارس در برنامه نیز پخش میشود.
یک قسمت از برنامه «سمت خدا» به صورت زنده از حرم مطهر احمدبن موسی (ع) در این هفته روی آنتن میرود. همچنین در این برنامه بعد از پخش آیتم ترتیل قرآن، ثواب صفحه قرائت شده را به شهدای شاخص استان فارس تقدیم خواهد شد و در روز دیگر ثواب قرائت قرآن را تقدیم علمای مرحوم شاخص استان فارس میشود. در این برنامه نیز علما دینی برجسته استان فارس و کتب دینی تالیف شده در این استان معرفی میشوند.
«طبیب» با حضور پزشکان مطرح استان فارس روی آنتن میرود. برنامه «طبیب» در نظر دارد از گزارش جامع از پیشرفتههای چشمگیر پزشکی در این استان و به خصوص شهر شیراز تهیه نماید.
شیراز در سالهای اخیر با تکیه بر توان علمی استادان و متخصصان برجسته و توسعه زیرساختههای درمانی به یکی از قطبهای اصلی علوم پزشکی کشور تبدیل شده است.
از جمله زمینههای شاخص این پیشرفتها میتوان به موفقیتهای کم نظیر در پیوند اعضا (به ویژه پیوند کبد و کلیه)، رشد چشمگیر پژوهشهای علمی و انتشار مقالات بین المللی، فعالیت مراکز نوآوری و پارک فن آوری سلامت، و توسعه چشم پزشکی پیشرفته اشاره کرد. همچنین، با وجود تنوع قابل توجه گیاهان دارویی در منطقه فارس ظرفیت ارزشمندی برای تحقیقات علمی و تولید فراوردههای دارویی به شمار میآید.
در همین راستا، برنامه «طبیب» قصد دارد با هدف مستندسازی و معرفی این دستاوردها، گزارش میدانی از وضعیت بیمارستان ها، مراکز درمانی و حوزه گیاهان دارویی تهیه نماید.
برنامههای «گزارش ورزشی» و «فوتبال برتر» متناسب با هفته فارس پخش میشوند.
جانمایی دو مستند در خصوص استان فارس در کنداکتور شبکه سه که در هفته استان فارس پخش خواهد شد.
فیلرهای تولیدی کوتاه در خصوص استان فارس که توسط مرکز طرح و برنامه ریزی در اختیار این شبکه قرار گرفته است نیز به صورت پر تکرار در طول هفته استان فارس پخش خواهد شد.
همچنین ۲ مستند، ۱ تله فیلم، ۶ نماهنگ و ۱۲ فیلر از کارهای تولید شده مرکز فارس نیز در جدول پخش شبکه سه جانمایی شده است.
*** شبکه چهار
در هفتۀ «فارس ایران» از رویداد ملی «ایران جان» عوامل تولیدی برنامه «چرخ» به شیراز سفر خواهند کرد و در ۳ برنامه زنده که روزهای یکشنبه تا سهشنبه؛ ساعت ۱۹ پخش خواهد شد، روایت فناوران استان فارس را برای بینندگان بازگو خواهند کرد.
برنامه «پایاننامه» نیز جلسات دفاع دانشجویان شیرازی را در دانشگاه صنعتی و علوم پزشکی شیراز پوشش خواهد داد.
«قاب زندگی» که به صورت میان برنامه از شبکه چهار پخش میشود، رویدادهای این هفته را به تصویر خواهد کشید.
«مان»، برنامه اختصاصی معماری شبکه چهار، نقد تخصصی معماری و شهرسازی استان فارس را در دستور کار خود دارد و در برنامه این هفته خود، در روز پنجشنبه ساعت ۲۲:۳۰ بهصورت زنده از یکی از اماکن تاریخی استان تاریخی فارس پخش خواهد شد.
«صدرا؛ دیده بان علم و فناوری»، برنامه گفتگومحور و چالشی حوزه علم و فناوری کشور، برنامهای است تولید مرکز فارس که در شرایط معمول در روزهای چهارشنبه ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش میشود در هفته فارس ایران در چهار روز یکشنبه تا چهارشنبه در ساعت ۲۳ به روی آنتن شبکه چهار خواهد رفت.
برنامه «هنرستان» که سه بار در هفته با ارائه گزارشهای تصویری رویدادهای فرهنگی و هنری کشور را پوشش میدهد، در هفته فارس ایران به برنامهها و رویدادهای فرهنگی و هنری استان فارس که به مناسبت رویداد ایران جان برگزار میشود خواهد پرداخت. «هنرستان» در روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ساعت ۱۷ از شبکه چهار پخش میشود.
شبکه چهار به مناسبت رویداد ایران جان در هفته فارس ایران مستندهایی را نیز برای پخش آماده کرده است و به علاقمندان مستند پیشکش خواهد کرد که عبارتند از: مجموعه مستند «ایران: فارس»، در روزهای شنبه تا جمعه، ساعت ۱۲ در ۷ قسمت ۳۰ دقیقه ای؛ مجموعه مستند «ایران: شیراز»، دوشنبه و چهارشنبه، ساعت ۲۱ در ۲ قسمت ۳۰ دقیقه ای، مستند «سید سند»، در روز یکشنبه ساعت ۹ و مستند «آقا بزرگ» که در روز جمعه ساعت ۲۲ از شبکه چهار به نمایش در خواهد آمد.
از دیگر برنامههای مرتبط با مناسبت رویداد ایران جان در هفته فارس میتوان به برنامه «سیمرغ» (سخنرانی رهبر معظم انقلاب در کنگره حافظ) و برنامه «می بیغش» که در روز شنبه به ترتیب در ساعتهای ۲۰:۳۰ و ۲۳ پخش میشود اشاره نمود. برنامه «می بیغش» به زندگی و زمانه حافظ میپردازد.
۳ مستند، ۱۷ آیتم سعدی خوانی و حافظ خوانی از تولیدات مرکز فارس این هفته از شبکه چهار پخش میشود.
*** شبکه نسیم
برنامههای «نسیمی شو» شنبه ساعت ۲۰، «نسیم آوا» پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۲، «هموطنز» شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۱ از شبکه نسیم روی آنتن میرود.
همچنین پخش میان برنامه، مستند، ۱۶ آیتم، ۵ برنامه ترکیبی و ۳ فیلر از تولیدات مرکز فارس از جمله برنامههایی است که در جدول پخش شبکه نسیم جانمایی شده است.
*** شبکه آموزش
همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایرانجان، فارس ایران»، شبکه آموزش هشت مستند با محوریت هویت ایرانی، ایثار و تلاش مردمان استان فارس را روانه آنتن میکند.
این مجموعه مستندها از شنبه تا جمعه ۱۹ تا ۲۵ مهرماه در قالب ویژهبرنامهای با هدف معرفی چهرههای الهامبخش و روایتهای واقعی از زندگی مردم ایران پخش میشود.
در این ویژهبرنامهها، مستند «رتبه اول» شنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۱۶ و تکرار آن ۲۰ مهر ساعت ۱۰ صبح پخش میشود.
مستند «بنای محبت شاهچراغ» نیز ۲۰ مهرماه ساعت ۱۵:۴۵ و تکرار آن ۲۱ مهر ساعت ۱۰ صبح روی آنتن خواهد رفت.
مستند «قیچی باغبانی» در ۲۱ مهر ساعت ۱۵:۴۵ و تکرار آن ۲۲ مهر ساعت ۱۰ صبح، و مستند «کرش» در ۲۲ مهر ساعت ۱۵:۴۵ و تکرارش ۲۳ مهر ساعت ۱۰ صبح پخش میشود.
همچنین مستند «من یک چوپانم» ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۴۵، «آشیخ علی» ۲۵ مهر ساعت ۱۶:۳۰ و در نهایت مستند تأثیرگذار «آرشام؛ فرزند ایران» که روایتی از زندگی شهید آرشام سرایداران، کودک ۱۰ سالهای که در حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع) به شهادت رسید؛ ۲۳ مهرماه ساعت ۱۵:۴۵ از شبکه آموزش پخش میشود. تکرار این مستند ۲۴ مهر ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.
همچنین ۵ مستند و ۱۳ فیلر از تولیدات مرکز فارس از شبکه آموزش پخش میشود.
*** شبکه قرآن و معارف
مستند «بنای محبت»، شنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۲۲:۳۰ پخش شده و روز بعد ساعت ۱۹ بازپخش میشود. این مستند مروری است بر روند ساخت حرم مطهر شاهچراغ در طول تاریخ.
مستند «آفتاب شیراز»، شرحی بر زندگانی حضرت احمد ابن موسی، شاهچراغ (ع) است. این مستند دوشنبه ۲۱ مهر ماه ساعت ۰۸:۰۵ پخش میشود.
مستند «روی سر، روی دست»، روایتی از زندگی شهید اکبر خردپیشه شیرازی، فرمانده یگان دریایی لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب سپاه قم بوده که برگرفته از زبان خانواده و همرزمان وی میباشد، این مستند سه شنبه ۲۲ مهر ساعت ۲۲:۱۵ تقدیم بینندگان خواهد شد.
مستند «شهید دستغیب» روایتی است از سیر و سلوک آیت الله دستغیب، سومین شهید محراب. این مستند چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۹ پخش میشود.
همچنین پخش زنده دعای کمیل، پنجشنبه ۲۴ مهرماه از حرم مطهر شاه چراغ با نوای محمدرضا طاهری تقدیم بینندگان میشود.
همچنین ۵ مستند، ۴ فیلر و ۱۶ آیتم از تولیدات مرکز فارس در این هفته از شبکه قرآن پخش میشود.
*** شبکه سلامت
برنامه «کشیک سلامت» با حضور در استان فارس از ساعت ۲۰ با حضور استاندار فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دیگر مسئولان و نمایندگان مجلس این استان به بررسی چالشهای نظام سلامت ایران میپردازد.
برنامه «پنجره باز» نیز در حدود حوالی ساعت ۱۸ از یکشنبه تا آخر هفته از ظرفیتهای سلامت محور این استان میگوید.
«حال خوب» دیگر برنامهای است که شنبه و یکشنبه ساعت ۲۱ از حافظیه شیراز به صورت زنده با حضور میهمانان متنوع روی آنتن شبکه سلامت میرود.
برنامههای «مثبت سلامت»، «مادر، کودک» و «ضربان» منعطف با پویش ایران جان به برنامهسازی میپردازند.
۳ مستند و ۵ فیلر از تولیدات مرکز فارس نیز در جدول پخش این شبکه قرار دارد.
*** شبکه افق
شبکه افق با پخش مستندهای ویژه و میان برنامههایی درباره استان فارس در رویداد ایران جان با مخاطبان خود همراهی میکند.
مجموعه مستند «نان و هنر» از شنبه ۱۹ مهر ماه هر روز ۱۸ و مستند «محی الدین» یکشنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۲۲ پخش میشود.
همچنین میان برنامههای «ایران جان فارس ایران» نیز به صورت متناوب از این شبکه پخش میشود.
برنامه صبحگاهی «ایران من» هر روز ساعت ۱۰ مرتبط با استان فارس پخش میشود و برنامه «ساعت ۱۹» نیز در این خصوص روی آنتن میرود.
برنامه «انارستان» نیز از شنبه ۱۹ تا پنجشنبه ۲۴ مهرماه از استان فارس به صورت زنده پخش میشود.
در این ویژهبرنامه، جمعی از کارشناسان و متخصصان طب سنتی استان فارس حضور داشته و به بررسی و معرفی مفردات، ظرفیتهای محلی و سنتهای درمانی و تغذیهای این استان خواهند پرداخت.
برنامه «انارستان» هر روز ساعت ۱۶ از اماکن دیدنی و تاریخی استان فارس از جمله باغ ارم و حافظیه به صورت زنده در قاب افق جای خواهد گرفت.
همچنین ۷ مستند، ۱۳ آیتم و ۴ فیلر از تولیدات مرکز فارس در جدول پخش شبکه افق جانمایی شده است.
*** شبکههای کودک و امید
برنامه «پویانو» از ساعت ۹ صبح شنبه تا جمعه ۱۹ تا ۲۵ مهر ماه روی آنتن شبکه کودک میرود.
همچنین کانال نهال نیز برنامه «مل مل» را از ساعت ۱۶ پخش میکند. این برنامه استیج شاد کودکانه مل مل و بزباش به همراه مجری است که از شهر شیراز پخش میشود.
۸ انیمیشن بلند و کوتاه، ۲ مستند، ۱۴ آیتم و ۹ فیلر از تولیدات مرکز فارس نیز از شبکههای کودک و امید پخش میشوند.
*** شبکه مستند
شبکه مستند با پخش ۷ بسته مستندهای مرتبط با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان فارس در رویداد «ایران جان» با مخاطبان خود همراهی میکند.
مستندهای «حیات خانه ما»، «من یک چوپانم»، «قرابهای در باد»، «مجتهد لاری»، «پردیسهای ایرانی»، «اقلات» و «بنای محبت» از شنبه تا جمعه ۱۹ تا ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ در جدول پخش شبکه مستند جانمایی شده اند.
همچنین ۱۰ مستند و ۱۸ فیلر از تولیدات مرکز فارس نیز از این شبکه پخش میشود.
*** شبکه تهران
در هفته رویداد ملی «ایران جان»، این شبکه بهصورت ویژه میزبان استان «فارس» خواهد بود و به معرفی فرهنگ، جاذبههای تاریخی، اقتصادی و ظرفیتهای این استان میپردازد.
در این رویداد ملی، عوامل تولیدی برنامه «تهران ۲۰»، با تهیه گزارش میدانی از استان فارس، به مرور اخبار روز و طرح مشکلات و مطالب مردم خواهند پرداخت و در این خصوص گفتوگوهای تلفنی و تصویری با مسئولان مرتبط ترتیب خواهند داد.
همچنین گروه خانواده و کودک شبکه تهران، در برنامههای «به خانه برمیگردیم»، «بچهها بیایید تماشا» و «طهرانشاط» بهصورت ویژه این رویداد را مورد توجه قرار خواهد داد.
برنامه «به خانه برمیگردیم» به معرفی غذاهای محلی و صنایع دستی فارس در بخشهای آشپزی و هنری پرداخته و میزبان نمایندگان مجلس این استان خواهد بود.
همچنین دو برنامه «بچهها بیایید تماشا» و «طهرانشاط»، با پخش نمایش، موسیقیهای محلی و سنتی، شعر و آیتمهای متنوع، بهصورت ویژه به استان فارس میپردازند.
برنامه «سلام تهران» نیز با دعوت از هنرمندان استان فارس و همچنین گفتوگو با کارشناسان، به بررسی ظرفیتها و جاذبههای گردشگری، فرهنگی و تفریحی استان میپردازد.
گروه معارف شبکه تهران نیز در برنامه «تا نیایش»، به معرفی شهدای استان فارس، تبیین ویژگیهای اخلاقی و خوانش وصیت نامههای آنان خواهد پرداخت.
همچنین ۳ مستند و ۱۱ فیلر از تولیدات مرکز فارس نیز در جدول پخش شبکه تهران جانمایی شده است.
*** شبکه نمایش
شبکه نمایش سیما در ادامه همراهی با رویداد ملی «ایران جان» در قاب رسانه ملی، این هفته و بهصورت ویژه فیلمهایی مرتبط با تاریخ و فرهنگ شیراز را در جدول پخش خود قرار میدهد.
فیلمهای تلویزیونی «جاده»، «آقای امیدوار»، «سین هشتم»، «سین نهم»، «سین دهم»، «خانم شیراز» و «شاطره» از شنبه ۱۹ مهر ماه تا جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش میشوند.
۱ نماهنگ و ۹ فیلر از تولیدات مرکز فارس نیز از شبکه نمایش پخش میشود.