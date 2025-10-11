اعلام گزارش آماری از چهارمین جایزه انجمن روزنامهنگاران
آمار شرکتکنندگان در بخش های مختلف چهارمین جایزه انجمن روزنامه نگاران اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن روزنامه نگاران استان تهران، در چهارمین جایزه روزنامهنگاری «چراغ حقیقت»، بخش ویژه شامل «جنگ ۱۲روزه»، «روزنامهنگاری تحقیقی» و «راستیآزمایی اخبار» با استقبال روزنامهنگاران روبهرو شد و بیشترین تعداد آثار ارسالی را به خود اختصاص داد.
بر اساس اعلام دبیرخانه جایزه، در این دوره حدود ۱۹۰ روزنامهنگار از تهران و ۱۶ شهر دیگر کشور شرکت کردند و در مجموع ۴۹۵ اثر به دبیرخانه ارسال شد که از افزایش مشارکت روزنامهنگاران نسبت به دورههای گذشته حکایت دارد.
از میان شرکتکنندگان، ۴۲ نفر یک اثر، ۵۵ نفر دو اثر، ۲۱ نفر سه اثر و ۷۰ نفر چهار اثر ارسال کردهاند. شرکتکنندگانی که چهار اثر فرستادهاند، در بخش ویژه جشنواره حضور داشتهاند.
فرایند داوری آثار آغاز شده و بر پایه معیارهایی چون دقت، نوآوری، صحت اطلاعات، روایت انسانی و اثرگذاری اجتماعی انجام میشود. ترکیب هیات داوران از میان روزنامهنگاران باسابقه و استادان ارتباطات انتخاب شده تا ارزیابیها با دقت و بیطرفی صورت گیرد.
جایزه «چراغ حقیقت» با هدف پاسداشت ارزشهای اصیل روزنامهنگاری، تقویت استقلال حرفهای و زنده نگهداشتن روح حقیقتجویی در رسانههای ایران توسط انجمن روزنامهنگاران استان تهران برگزار میشود. در این دوره، روزنامهنگاران در ۱۰ بخش اصلی شامل گزارش خبری و غیرخبری مکتوب، مصاحبه و میزگرد مکتوب، یادداشت روز، گزارش ویدیویی خبری و غیرخبری، تکعکس خبری، طرح و کاریکاتور، طراحی جلد و اینفوگرافیک به رقابت پرداختهاند.
مراسم پایانی و اهدای جوایز، پس از پایان داوری و اعلام برگزیدگان، در فصل پاییز ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.