«درنو» از آرژانتین جایزه گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، «دِرنو» ساخته هادی محقق و به تهیه کنندگی مجتبی گلپریان محصول سال ۲۰۲۴ است که در سومین حضور بین المللی خود، جایزه ویژه هیئت داوران سومین جشنواره Province of Buenos Aires (FICPBA) را برای فیلمبرداری دریافت کرد.

«دِرنو» حکایتی از زندگی و مرگ را روایت می‌کند که میان خیال و واقعیت در حرکت است.

محقق در این فیلم با بیانی شاعرانه در بزرگداشتِ زندگی، آن را یادآوری و ارج می‌گذارد.

هادی محقق، محمد زارعی، راضیه طاهری، روح‌الله برزگر، انوش همایونی بازیگرانی هستند که در «دِرنو» ایفای نقش کرده‌اند.

پخش بین‌الملل فیلم سینمایی «درنو - Vortex» بر عهده شرکت DreamLab Films در فرانسه با مدیریت نسرین میرشب است.

دیگر عوامل فیلم سینمایی «دِرنو» عبارتند از:

جوادگنجی (مجری طرح و مدیر تولید)، منصور عبد رضایی (مدیر فیلم‌برداری)، فرشاد عباسی (تدوین)، محمد دارابی‌فر (آهنگساز)، حسین قورچیان (صداگذار)، بابک نیازی (صدابردار)، سامان مجد وفایی (اصلاح رنگ)، سعادت بستام (جلوه‌های ویژه کامپیوتری)، عیسی خیبرمنش (طراح صحنه و لباس)، اکبر آیین (بازیگردان)، سید جلال موسوی (گریم)، امیر نوری (دستیار کارگردان و برنامه‌ریز)، محمد مسعود گنجی (دستیار کارگردان)، محسن زهی (دستیار فیلمبرداری)، سعید رضوی (مدیر تدارکات)، شرکت سی تلکام و موسسه سینمایی سی تی نما (سرمایه‌گذار)، مشاور رسانه‌ای: ستاره نجف‌آبادی.

