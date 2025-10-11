بازیگر کودک «مثل یک راز» جایزه گرفت
ترنم آهنگر با فیلم کوتاه «مثل یک راز» به نویسندگی و کارگردانی سعید زمانیان برنده جایزه بهترین بازیگر کودک از دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه شهر صورتی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی پروژه، فیلم کوتاه «مثل یک راز» به نویسندگی و کارگردانی سعید زمانیان، با بازی النازشاکردوست است که در چهارمین حضور بینالمللی خود توانست جایزه بهترین بازیگر کودک را از دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه «شهر صورتی» هندوستان از آن خود کند.
این فیلم کوتاه، در این جشنواره با ۵۷ فیلم کوتاه از کشورهای مختلف به رقابت پرداخت.
این جشنواره که هر سال در شهر جیپور هندوستان برگزار میشود، از بزرگترین جشنوارههای فیلم کوتاه در کشور هندوستان است. تیم برگزار کنندگان این جشنواره گروهی مستقل از شخصیتهای مشهور مانند هنرمندان، کارآفرینان و متخصصان از زمینههای مختلف هستند. دوازدهمین دوره این جشنواره، از ۹ تا ۲۰ مهر برابر با اول تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شد.
الناز شاکردوست، سپیده دستینه، ترنم آهنگر، منصور نصیری و ساحل نامور بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
پخش بینالملل اثر بر عهده کمپانی سینهراما به مدیریت نشاط باقری است.
فهرست عوامل فیلم کوتاه «مثل یک راز» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: سعید زمانیان، تهیه کننده: حسن محمدی، مدیر فیلمبرداری: پویان آقابابایی، تدوین: عماد خدابخش، صدابردار: امیر نوبخت، طراحی صحنه: پوریا اخوان، طراح گریم: مونا جعفری، طراح لباس: حدیث حسنوند، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، مجری طرح: مهرداد حسنی، مدیر تولید: مینا سنگ سفیدی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: مرضیه اکبرنژاد، موسیقی: پیام آزادی، طراح جلوههای ویژه: حسن ایزدی، عکاس: فتاح ذی نوری، روابط عمومی و مشاور رسانهای: آزاده فضلی.