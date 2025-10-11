خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش وزیر ارشاد به اقدام بحث‌برانگیز برنده جایزه صلح نوبل

واکنش وزیر ارشاد به اقدام بحث‌برانگیز برنده جایزه صلح نوبل
کد خبر : 1698241
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی با انتشار متنی در صفحه ایکس خود نسبت به اقدام ماریا کورینا ماچادو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ میلادی که جایزه‌اش را به ترامپ تقدیم کرد، واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی در این متن آورده است: «در برندگان صلح نوبل  در کنار سیاست بازی‌های متداول، نام‌های ماندگاری را هم در آن می‌بینیم: آلبرت شوایتزر، مارتین لوترکینگ، مادر ترزا، ماندلا و…

‌اما سالیانی است که از این گونه اسم‌ها خبری نیست.

و این بار هم دوباره کوه، موش زایید، برنده‌ای که جایزه خود را به ترامپ تقدیم کرد!!»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ