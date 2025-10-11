به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی در این متن آورده است: «در برندگان صلح نوبل در کنار سیاست بازی‌های متداول، نام‌های ماندگاری را هم در آن می‌بینیم: آلبرت شوایتزر، مارتین لوترکینگ، مادر ترزا، ماندلا و…

‌اما سالیانی است که از این گونه اسم‌ها خبری نیست.

و این بار هم دوباره کوه، موش زایید، برنده‌ای که جایزه خود را به ترامپ تقدیم کرد!!»

