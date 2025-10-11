واکنش وزیر ارشاد به اقدام بحثبرانگیز برنده جایزه صلح نوبل
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی در صفحه ایکس خود نسبت به اقدام ماریا کورینا ماچادو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ میلادی که جایزهاش را به ترامپ تقدیم کرد، واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی در این متن آورده است: «در برندگان صلح نوبل در کنار سیاست بازیهای متداول، نامهای ماندگاری را هم در آن میبینیم: آلبرت شوایتزر، مارتین لوترکینگ، مادر ترزا، ماندلا و…
اما سالیانی است که از این گونه اسمها خبری نیست.
و این بار هم دوباره کوه، موش زایید، برندهای که جایزه خود را به ترامپ تقدیم کرد!!»