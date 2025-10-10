به گزارش ایلنا، «کله‌پوک‌ها» اثری از «نیل سایمون» نویسنده آمریکایی با کارگردانی امیداله کوهی در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه می‌رود.

کتاب «کله‌پوک‌ها» یک فابل(داستان) کمیک و اثری از «نیل سایمون» فیلمنامه نویس آمریکایی در دهکده‌ای در اوکراین قرن نوزدهم می‌گذرد و نفرینی ۲۰۰ ساله دامن‌گیر این دهکده شده که تمام افراد آن، کله پوک شده‌اند.

امید اله‌کوهی با گروهی از بازیگران پیشکسوت و جوان، کله‌پوک‌ها را در ساعت 20:15 دقیقه سوم آبان در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه می‌برد. پیشتر از اله‌کوهی بازیگر، خواننده، گوینده، مجری، دوبلور و ترانه‌سرا که فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۸۰ در زمینه بازیگری تئاتر آغاز کرده، آلبوم‌ موسیقی «حس مبهم» در سال ۱۳۹۲ با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد بازار شده و آخرین اثر موسیقی او در سال ۱۳۹۸ با عنوان «با تو خوشحالم» منتشر شده است.

«کالیگو»، «عشق به افق خورشید»، «نام مرا باد می‌برد»، «دهان کابوی»، «بلیت در سالن نوفل»، «شهر فرنگ»، «خنده» و «هامون» از جمله آثار نمایشی است که اله‌کوهی در آنها ایفای نقش کرده است. فیلم سینمایی «وحشی» و برنامه تلویزیونی «گانگولوز» ژانر کودک، سریال «نورا» هم از دیگر کارهایی است که او در کارنامه کاری خود به عنوان بازیگر دارد.

رامین پرچمی، امیر خانزاده، امیر زمانی، عباس احمدی، حسین آقازاده، حامد تاراجیان، یاسمن کا ظمی، سپیده قاسمی، آتنا اسماعیلی، باران گلپایگانی و امید اله‌کوهی ایفاگران این نمایش کمیک هستند.

دیگر عوامل کله‌پوک‌ها عبارتند از: تهیه‌کننده و مجری طرح: یاسمن کاظمی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: پریناز عظیم‌پور، دستیار دوم کارگردان: نوید بهیانی، منشی صحنه: نجمه هاشمی، طراح گریم: شکوفه عنایتی، دستیار گریم: شمیم تدین، مدیر تولید: محمدهادی حاج‌محمدی، طراح لباس: پریناز عظیم‌پور، آهنگساز و خواننده: امید اله‌کوهی، نوازندگان: مهدی صادقلو، باران گلپایگانی، عکاسی و ساخت تیزر: وحید دهرویه، طراح صحنه و نور امید اله‌کوهی، پوستر و گرافیست: محیا موحد، روابط عمومی: محمد نیکبخت، مشاور رسانه: امیر خانزاده.

