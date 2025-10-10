به گزارش خبرنگار ایلنا، اختتامیه بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی شامگاه امشب جمعه ۱۸ مهر در خانه اتحادیه برگزار شد.

سیاوش ستاری دبیر جشنواره، محمدمهدی احمدی سرپرست معاون هنری وزارت فرهنگ، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، رحمت امینی، داوود حیدری، امیر پارسی، اردشیر صالح‌پور، ناصر آویژه، مرضیه صدرایی، پوپک عظیم‌پور، حسن وارسته، عبدالرضا اکبری، قاسم زارع، رضا بابک، ایرج راد، بهرام ابراهیمی، داوود فتحعلی‌بیگی، داوود داداشی در این رویداد حضور داشتند.

نمایش ایرانی گنجی گرانبهاست

سیاوش ستاری در پیامی ویدئویی تأکید کرد: «نمایش‌های ایرانی گنجینه‌ای بی‌بدیل هستند که نیازمند توجه و پاسداری می‌باشند. برای اجرای این جشنواره به مدت دو ماه بی‌وقفه تلاش کردیم. این دوره در سه بخش اصلی طراحی شد که آموزش محور نخست آن بود.»

وی افزود: «امروز آموزش مستمر و مؤثر برای تداوم این هنرها ضروری است. ۱۲۰ کارگاه آموزشی در ۶۸ شهر کشور برگزار شد و اساتید بسیاری کوشیدند تا نسل جوان را با این هنرها آشنا سازند.»

برگزاری نشست‌های علمی پربار

ستاری در ادامه به بخش علمی جشنواره اشاره کرد و گفت: «پنج نشست تخصصی با حضور ۲۵ سخنران برگزار شد. از میان ۱۲۱ چکیده مقاله ارسالی، ۴۰ مقاله پذیرفته و ۱۴ مقاله به عنوان آثار نهایی انتخاب شدند. همچنین استادانی از هفت کشور به صورت آنلاین در این نشست‌ها شرکت کردند.»

اجراهای صحنه‌ای و فضای باز

دبیر جشنواره از ارسال ۹۲ اثر به بخش صحنه‌ای و راهیابی ۱۹ اثر به مرحله نهایی خبر داد و گفت: «در بخش فضای باز نیز میزبانی باشکوهی در خانه اتحادیه انجام شد و ۸۰ اثر در طول شش روز به اجرا درآمد.»

تجلیل از داوود فتحعلی‌بیگی

سپس با حضور محمدمهدی احمدی، رضا مردانی، بابک رضایی و سیاوش ستاری در صحنه، از داوود فتحعلی‌بیگی به پاس یک عمر تلاش در هنرهای آیینی تجلیل شد.

داوود فتحعلی‌بیگی در این مراسم با اشاره به اهمیت نمایش‌های آیینی اظهار داشت: «جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی تنها یک رویداد هنری نیست، بلکه حرکتی برای احیای فرهنگ اصیل ایرانی است. این هنرها میراث گذشتگان ماست و باید با تمام توان در حفظ و توسعه آن بکوشیم.»

سخنان سرپرست معاون هنری وزارت فرهنگ

محمدمهدی احمدی نیز در سخنان خود با تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره گفت:"وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره حامی هنرهای آیینی و سنتی بوده و خواهد بود. این جشنواره فرصت ارزشمدی برای نمایش غنای فرهنگی ایران زمین است و ما متعهد به تداوم حمایت از چنین رویدادهای فرهنگی هستیم.»

وی در ادامه افزود: "آموزش و انتقال این هنرها به نسل جوان از اولویت‌های ماست و با برنامه‌ریزی مدون درصدد توسعه و ترویج هرچه بیشتر این هنرها در سراسر کشور هستیم."

ادای احترام به درگذشتگان هنرهای نمایشی

پس از پخش پیام ویدئویی، کلیپی به یاد درگذشتگان عرصه هنرهای نمایشی آیینی و سنتی پخش شد و در ادامه، اجرای زنده موسیقی محلی بلوچستان با عود و کمانچه انجام گرفت. همچنین مراسم تجلیلی برای هنرمندان فقید شامل حسین کیانی، ابراهیم ارقمی، صفرعلی محمدزاده، مرشد تقی صباغ، امیر پارسی و جواد خسروی‌نیما برگزار شد.

تقدیر از هنرمندان پیشکسوت

در ادامه مراسم، از مرشد نقی صباغ از همدان، حسن طاهری‌زاده از اصفهان، محمدحسین صمصام، جمال قاسمی، حسین کیانی، ابراهیم ارقمی از شیراز، صفرعلی محمدزاده، جواد خسروی‌نیا و امیر پارسی تقدیر به عمل آمد.

اجرای نقالی جنگ کیخسرو و افراسیاب

برنامه با اجرای نقالی با موضوع نبرد حماسی کیخسرو و افراسیاب ادامه یافت.

اعلام برگزیدگان و تجلیل از هنرمندان

در بخش پایانی، از برگزیدگان و هنرمندان فعال جشنواره شامل محمد دشتی، مهیار هزارجریبی، محمدجواد فریدونی، منصور قربانی، محمد حسن‌زاده و سمیرا قاضیانی تقدیر شد. همچنین دبیر جشنواره به طور ویژه از سمیرا قاضیانی و ساسان شکوریان تجلیل کرد.

