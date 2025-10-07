بیشترین حجم تبادل گردشگران ورودی باید بین ایران و عراق شکل بگیرد

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد برگزاری رودشو‌ گردشگری ایران در عراق، حرمت الله رفیعی تاکید کرد: بیشترین حجم گردشگران ورودی ایران و عراق باید در نخستین رویداد رودشو‌ گردشکری ایران و عراق رقم بخورد و این رودشو‌ آغازگر افزایش گردشگران ورودی به دو کشور باشد.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران اعلام کرد: فرانسه با حدود ۹۰ میلیون گردشگر ورودی بیشترین گردشگران خود را از کشورهای همسایه اش جذب کرده و در ترکیه همسایه ایران و عراق نیز که ۵۶ میلیون گردشگر در سال گذشته جذب کرده است، بیشترین تعداد گردشگران ورودی خود را از کشورهای همسایه خود جذب کرده است. بنابراین ای آن و عراق نیز باید در حوزه گردشگران ورودی به گونه ای فعالیت کنند که با افزایش حجم گردشگران ورودی از دو کشور چرخ اقتصاد دو کشور را به حرکت درآورند.

حرمت الله رفیعی افزود: هیات ۴۰ نفری ایران که به نخستین رودشو‌ گردشگری ایران و عراق اعزام شده اند از بزرگترین شرکت های خدمات گردشگری، ایرلاین‌ها، پلتفرم‌های مطرح و بزرگ، هتل دارها و دفاتر مهم گردشگری ایران هستند که می توانند در همکاری دو جانبه با طرف های عراقی گام بزرگی در توسعه گردشگری ایران و عراق بردارند.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پایان اعلام کرد: توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی، سلامت، زیارت و علمی در دستور کار مذاکرات فعالین گردشگری ایران و عراق برای افزایش تعداد گردشگران ورودی به دو کشور است.

در ادامه این اجلاس حسین رفیعی رئیس گردشگری بصره اعلام کرد: از تمام تلاش های دست اندرکاران گردشگری از جمله سرکنسولگری ایران در عراق، ریس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و هیات های ایرانی تشکر می کنم و باعث افتخار است که در کنار شرکت های گردشگری ایرانی فعالیت می کنیم.

او گفت: نه تنها از تجربیات هیات ایرانی استفاده خواهیم کرد که نهایت همکاری و حمایت را در مساعدت به بخش خصوصی خواهیم داشت.

او گفت: هدف از این اجلاس انتقال ظرفیت ها و فرصت های گردشگری میان ایران و عراق است بنابراین از تجربیات شرکت های گردشگری برای همکاری و توسعه گردشگری استفاده خواهیم کرد تا در آینده ای نزدیک شاهد حجم بالای تبادل گردشگر میان دو کشور باشیم.

