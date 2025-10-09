کتاب «خلاف مشهور» روانه بازار نشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «خلاف مشهور (بررسی فتوای دوازده تن از فقهای معاصر در ابواب مختلف فقهی» اثر سیدمحمدحسن صادقی، علی زنگنه ابراهیمی، سیدعباس دیانت‌مقدم در ۲۵۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

یکی از مشکلات غامض در فهم و تبیین و ارائه فتاوای فقهی، تصور وجود اجماع و اتفاق نظر مراجع تقلید در مورد شماری از احکام شرعی است. علی رغم این اختلاف نظر، مسائل طبق فتوای مشهور و شناخته شده جواب داده می‌شود و برابر آن عمل می‌گردد.

بعد از ارائه ایده تحقیق پژوهش مسائل شرعی با چنین نگاهی، با مشارکت شمار زیادی از اساتید پاسخگو، مسائلی که یک و دو فقیر نظری مخالف با بقیه دارند جمع آوری شد و در این اثر مورد تحقیق قرار گرفت و بعد از آن سعی شد نکات ارزشمندی برای توضیح و تکمیل بحث در ذیل حل مسئله آورده شود.

در این نوشتار شماری از این مسائل از دیدگاه دوازده تن از فقهای معاصر شیعه بررسی شده است؛ چنانکه نکات اختلافی و فتاوایی کمتر مطرح شده فقهای معاصر، در کانون دقت و پژوهش قرار گرفته است.

منظور از مشهور در این نوشتار، دوازده تن از فقهای معاصر شیعه، اعم از امام خمینی، آیات خویی، فاضل، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، سیستانی، مکارم، وحید خراسانی، نوری همدانی، شبیری زنجانی و صافی گلپایگانی است.

ساختار اثر

این اثر در سه بخش و ۲۲ فصل تألیف شده و ۲۳۳ فتوای خلاف مشهور آورده شده است.

پس از بیان فواید اطلاع از فتاوای خلاف مشهور در مقدمه این اثر، در بخش اول که با عنوان «عبادات» به رشته تحریر درآمده، در ۱۱ فصل به ۱۸۴ مورد از فتاوای با موضوع تقلید، نجاسات، مطهرات، طهارت از حدث (وضو، غسل و تیمم)، احکام بانوان، احکام اموات، نماز، روزه و احکام مربوط به آن (سفر، کفاره)، امر معروف و نهی از منکر، زکات و فطریه، و خمس پاسخ داده شده است.

«عقود و ایقاعات» عنوان دومین بخش از این اثر بوده که در پنج فصل به مباحثی در باب بیع، عاریه، اجاره، مضاربه و...، ازدواج و مهریه و نفقه، شیردهی و تأثیر آن در حرمت ازدواج، حرمت ابد و عده، و نذر پرداخته شده است.

نویسنده در سومین و آخرین بخش از اثر حاضر که به «احکام» اختصاص یافته، در شش فصل ۲۱ فتوای خلاف مشهور با موضوع خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، ارث، ذبح و نحر، لقطه و مجهول المالک و رد مظالم، نگاه و پوشش، و سایر موضوعات فقهی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

برخی از اهم مباحث مطرح شده در این اثر عبارت است از: نشانه‌های بلوغ در دختران، دفعات شستن ظرف نجس با آب کر و جاری، پاک کنندگی آسفالت، پهنای مسح سر و پا در وضو، محدوده مسح سر، نماز میت بچه زیر شش سال، نماز خواندن با لباس و انگشتری که نقش صورت دارد، فرو بردن غذای دندان در نماز، فراموش کردن تکبیره الاحرام در نماز، چسبیدن مهر به پیشانی در حال بلند شدن از سجده اول، امامت زن برای زن در نماز، فوت پسر بزرگتر و وجوب نماز بر پسر بعدی، ترک انجام فوری نماز آیات هنگام زلزله، وظیفه شوهر نسبت به پرداخت کفاره زن باردار و شیرده، کراهت روزه روز عاشورا، حکم امر معروف و نهی از منکر با علم به عدم تأثیر آن، خواندن صیغه ازدواج به صورت تلفنی توسط زوجین، ترک نزدیکی بیش از چهار ماه با همسر موقت بدون عذر، ازدواج زن شیرده با برادران نوزادی که از او شیر خورده، شیر دادن به نوه پسری و حرام شدن زن به شوهر، حلیت گوشت طاووس، حکم خوردن خاک، دادن رد مظالم به سید، کفاره سقط عمدی جنین روح‌دار و غیرروح‌دار، غیبت غیرمسلمان، تزریق اسپرم به رحم زن نامحرم (تلقیح درون رحمی IUI).

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.

