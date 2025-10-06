خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی فیلم­‌های بخش مقاومت جشنواره فیلم کوتاه تهران

معرفی فیلم­‌های بخش مقاومت جشنواره فیلم کوتاه تهران
کد خبر : 1696473
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم­‌های کوتاه راه‌یافته به بخش مقاومت چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از سوی دبیرخانه جشنواره اسامی آثار داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی منتخب در این بخش غیررقابتی به شرح زیر اعلام شد:

داستانی:

۱ـ تاصبح/ الهام هادی­‌نژاد/ تهران

۲ـ کمپوت/ حسین علیزاده/ تهران

۳ـ بیستمین نفر/ سیدابراهیم حسینی/ رشت

مستند:

۱ـ راویان آتش/ محمدحسین مختاریه/ نیشابور

۲ـ تارادیس/ محسن محبی/ تهران

۳ـ گزارشگر/ گزارشگر شاهین/ تهران

تجربی:

۱ـ رَدِّ رِد/ غلامرضا حیدرپناه/ آباده

۲ـ سیم خاردار/محمد داودی/اهواز

پویانمایی:

۱ـ ناجیه/ یوسف بخشایش/ تهران

۲ـ ژن فساد/ محمدصادق رحمانی­‌پور/ تهران

۳ـ کودک و جنگ/ محمدمهدی فکریان آرانی/ کاشان

۴ـ عَلَم/ سید محمدحسین حسینی/ رشت

۵ـ چشم­‌ها/ سیدمحمدحسین تقوی/ تهران

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی