به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری، جشنواره‌ی نمایش‌های آیینی و سنتی اجراهای صحنه‌ای خود را در تالارهای چهارسو، قشقایی و سایه این مجموعه آغاز کرد و قادر آشنا، علی شمس، اردشیر صالح‌پور از جمله میهمان‌های روز نخست بودند.

نمایش «بی امان شک» که روز گذشته در دو نوبت ۱۷ و ۱۹:۳۰ سالن چهارسو اجرا می‌شد، میزبان علی شمس بود و با استقبال مخاطبان همراه شد.

در اولین شب جشنواره بیست و دوم نمایش‌های آیینی و سنتی، نمایش‌هایی در محوطه‌ی بیرونی خانه اتحادیه هم اجرا می‌شدند که با استقبال روبرو شدند.

در همین شب با حضور رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، سعید اسدی مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی، سیاوش ستاری دبیر جشنواره و داوود فتحعلی بیگی از دو فعال پیشکسوت این حوزه تقدیر به عمل آمد.

محمود بصیری، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، در مراسمی در خانه اتحادیه مورد تقدیر قرار گرفت. این تجلیل در خلال برگزاری نخستین روز اجراهای فضای باز جشنواره برگزار شد و در آن از سال‌ها فعالیت هنری ایشان تجلیل به عمل آمد.

همچنین از سید جلال حق‌پرست از هنرمندان پیشکسوت آیینی سنتی نیز تجلیل شد.

همچنین در اولین روز این جشنواره نمایش «ریش فیدل غبغب مرکل» به کارگردانی شهاب حسین‌پور در تالار حافظ اجرا شد که استقبال نسبتا خوبی از آن شد.

نمایش بمون، بخند، بخندون به کارگردانی سمیه مهری که جواد انصافی هنرمند مطرح آیینی سنتی یکی از بازیگران آن است در دوسانس۱۷و۱۹ در تالار قشقایی روی صحنه رفت.

نمایش «کلاژ بیضایی» به کارگردانی سجاد باقری دیگر اثری بود که در تالار سایه روی صحنه رفت. این نمایش شامل بخش‌هایی از ۱۰ نمایش بهرام بیضایی است و

محوریت آن بر بخش‌هایی از متون بهرام بیضایی قرار داده شده و به انواع سبک‌های نمایشی اعم از نقالی، پرده خوانی، سایه بازی، شبیه خوانی پرداخته است.

در دومین روز از جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی نمایش‌های دیگری همچون «ناآرامسایشگاه» به نویسندگی و کارگردانی محسن آزاد و «گور به گور» به نویسندگی و کارگردانی هادی کیانی، «کلاژبیضایی» به نویسندگی و کارگردانی سجاد باقری در مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌روند.

همچنین پاتوق فضای باز جشنواره هرروز از ساعت ۱۷ با شبیه‌خوانی، نقالی، تخت‌حوضی، پرده‌خوانی، سایه بازی و خیمه شب بازی پذیرای علاقمندان است.

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی – پژوهشی، فضای باز و صحنه‌ای برگزار می‌شود.

دوره‌های آموزشی این جشنواره ۲۴ شهریور به پایان رسید و پس از آن، از سوم تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی برگزار شد.

همچنین از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه اجراهای غیررقابتی به عنوان بخش پایانی جشنواره روی صحنه می‌رود

انتهای پیام/