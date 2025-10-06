محمد معتمدی به «خنیاشهر» پیوست

خبرگزاری کار ایران
امیرحسین سمیعی مدیر پروژه «خنیاشهر» از پیوستنِ محمد معتمدی به این رویداد هنری خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد معتمدی که از خواننده موسیقی ایران است  در «خنیاشهر» حضور خواهد داشت. 

محمد معتمدی به دلیل تجربیات متعددی که در حوزه موسیقی مقامی داشته، در بخش مربوط به موسیقی خراسان، همراه خنیاشهر است. 

خنیاشهر تلاش می‌کند تا موسیقی نواحی مختلف ایران را در کنار موسیقی امروز قرار دهد. در این مسیر، نغمه‌های موسیقی نواحی با تنظیمی به روز و با صدای خوانندگانی توانمند به گوش مخاطبان می‌رسد. 

در خنیاشهر  خوانندگان بسیاری حضور خواهند داشت که هر کدام از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران خواهند بود. در کنار خوانندگان شناخته شده، متین مرعشی به عنوان استعدادی نوظهور، خواننده اصلیِ «خنیاشهر» است. 

خنیاشهر اتفاقی هنری و کاملا مستقل است که به زودی تولیدات خود را به گوش مخاطبان خواهد رساند.

