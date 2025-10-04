خبرگزاری کار ایران
رونمایی از پوستر هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران

پوستر هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران با حضور مدیران سازمان سینمایی و جمعی از مدیران گروه رشته سینمای دانشگاههای سراسر کشور رونمایی شد.

به گزارش  ایلنا به نقل از اداه کل روابط عمومی سازمان سینمایی، هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران همزمان با هفته پژوهش در نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.  

مقالات علمی، پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی، کتاب، طرح‌های پژوهشی و پیشنهاد پژوهشی از جمله بخش‌های مختلف جایزه پژوهش سال سینمای ایران است.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را به صورت ورد و پی دی اف به ایمیل دبیرخانه هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران به نشانی cinemares@chmail. ir ارسال کنند.

