به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده در این نشست تقویت و بهبود پیوندهای دانشگاه و سینما را خواستار شد و گفت: به نظر بنده نفس تشکیل این جلسه بسیار مبارک است تا دوستان در این جمع به بازنگری‌هایی که باید در حوزه تعامل سینما و دانشگاه صورت گیرد، کمک کنند. به عنوان مثال فرآیند پایان‌نامه‌ها باید به صورت «عملی» یا به شکل «نظری» ارائه شود تا در ادامه به مسائل مهم‌تر و بنیادی‌تری چون انشقاق مابین حوزه عملی و حوزه نظری و راه‌های برطرف کردن آن بپردازیم.

توجه به کیفی‌سازی آموزش

وی با اشاره به لزوم نزدیکی بیشتر دانشگاه و سینما برای رسیدن به نتایج بهتر و توجه به کیفی‌سازی آموزش افزود: دراین خصوص می‌توانم از تجربه خود بگویم. در دانشگاه برلین، بنده از دانشکده فلسفه، در کلاس‌های مطالعات سینما شرکت می‌کردم که استادی از حوزه ادبیات تطبیقی و استاد دیگری از حوزه فیلم‌شناسی در آنجا تدریس می‌کردند به عنوان مثال درباره شعر در «متن» و در « فیلم» بحث و گفتگو صورت می‌گرفت. در آنجا هر استادی از منظر خود موضوع را تبیین می‌کرد و این گفتگو در حوزه‌های علمی به راحتی اتفاق می‌افتاد و شما به عنوان دانشجوی فلسفه می‌توانستید این امتیاز را از دانشگاه سینما کسب کنید. یا در حوزه ادبیات تطبیقی، بخش زیادی از آن به ارتباط حوزه «ادب» و «سینما» مربوط بود. به عبارتی خیلی از مرز‌بندی‌های مرسوم در حوزه دانشگاههای آکادمیک مرتفع شده بود و این باعث شد گفتگوی علمی راحت‌تر صورت گیرد.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به مراکز آموزشی فیلمسازی در روند پرورش نیروی متخصص در حوزه سینما عنوان کرد: در آنجا برخی مراکز با ارائه مدرک به آموزش تخصصی فنی به کارآموزان می‌پرداختند و البته به مفهوم آکادمیک آن نبود. به نظرم هنوز این تمایز در کشور ما ایجاد نشده است. یعنی ممکن است هنرجویی بعد شش ماه یا یک سال کارآموزی در انجمن سینمای جوانان، وارد عرصه فیلمسازی شود در حالیکه یک دانشجوی سینمای ما بعد از فارغ‌التحصیلی به راحتی نتواند وارد عرصه فیلمسازی شود. به همین دلیل این نیاز احساس می‌شود که حوزه‌ها و عملکردشان مشخص شوند.

فریدزاده با توضیح اینکه دانشگاه‌ها ظرفیت‌های زیادی برای کمک به سینما دارند، تصریح کرد: در کشور ما بخش‌های زیادی از پایان نامه‌های حوزه اجتماعی به سینما اختصاص دارد. یعنی موضوع این تحقیقات فیلم‌های سینمایی است و سینما می تواند به شکل گسترده از این ظرفیت‌ها استفاده کند.

وظیفه ما کمک به پیشرفت سینماست

علیرضا اسماعیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی نیز در این نشست با توضیح اینکه یکی از وظایف این معاونت هم در حوزه نرم‌افزاری و هم در حوزه زیر ساخت، کمک به پیشرفت سینماست، تصریح کرد: در حوزه نرم‌افزاری تمرکز بر آموزش و در بحث زیرساخت هم موضوع اصلی سالن‌های سینما و تجهیز آن است. همه وظایف ما در همین جمله خلاصه شده و آن کمک به ارتقاء و پیشرفت سینمای ایران است.

وی با اشاره به انتشار فراخوان پژوهش سینما از سوی این معاونت گفت: ما هرسال فراخوان پژوهش سینما را منتشر می‌کنیم. امسال نیز این فراخوان دوباره تمدید شده قرار است این فراخوان پژوهشی، به حل مسائل سینمای ما کمک کند و همه تلاش من و همکارانم نیز در جهت تحقق این مهم است.

اسماعیلی با توضیح اینکه تلاش شده بسیاری از طرح‌های پژوهشی سال گذشته در سایت بارگذاری شود تا برای همه قابل استفاده باشد، عنوان کرد: در کتاب‌های درسی درباره اغلب هنرها مطالب مختلفی وجود دارد اما جالب است که درباره سینما در کتاب‌های درسی دانش آموزان هیچ مطلبی نداریم واین نقص بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه در دانشگاه به اندازه اهمیت و نقش و جایگاه سینمای ایران در جهان کار درخوری انجام نشده است، گفت: از سال 1364 که سرفصل‌های سینما در دانشگاههای ما تصویب شد، حدود 140 واحد برای سینما گذاشته شده که از میان آنها حتی دو واحد هم به سینمای ایران اختصاص داده نشده که خیلی عجیب است.

سینمای ایران؛ قطب سینمای شاعرانه در جهان

روح الله حسینی معاون ارزشیابی و نظارت و دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر نیز با توضیح اینکه بخش «دارالفنون» در جشنواره جهانی فجر امسال برگزار خواهد شد، گفت: ما تلاش می کنیم دانشجویان سینمایی را در بخش دارالفنون گرد هم جمع کنیم. برای این کار یک سهمیه 30 نفره به سینمای ایران اختصاص داده‌ایم و یک سهمیه 30 نفره نیز به بخش‌های دیگر داده شده و 10 نفر هم از فارغ التحصیلان دارالفنون که فیلم اولشان را ساخته‌اند به مدت 6 روز کارگاه‌هایی را سپری خواهند کرد و امیدواریم این حرکت باعث ایجاد جریانی در حوزه سینمای ما شود.

حسینی با اشاره به اینکه ویژگی‌های جشنواره جهانی امسال افزود: ما در جشنواره امسال به دنبال این هستیم که جریان سوم را که همان سینمای فرهنگی، هنری و فکری است و اعتبار سینمای ما در چند دهه گذشته در جهان به واسطه آن است را دوباره احیا کنیم. مسیری که می رویم و مفهومی که برای جشنواره جهانی فیلم فجر انتخاب کرده ایم، سینمای شاعرانه است. در واقع ما سینمای شاعرانه را محور قرار داده‌ایم و امیدواریم در یک بازه زمانی بتوانیم سینمای ایران را به قطب سینمای شاعرانه در جهان تبدیل کنیم.

پایان‌نامه ها ربطی به سینمای ایران ندارند

حسین یزدان شناس مدیرکل دفتر مطالعات، توسعه دانش و مهارت های سینمایی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در پایان نامه دانشجویان سینما هیچ نشانه ای از سینمای ایران دیده نمی شود، گفت: یکی از پدیده‌هایی که در حوزه فعالیت دانشجویان سینما دیده می‌شود این است که پایان‌نامه.های دانشجویان هیچ ربطی به سینمای ایران ندارد. به عبارتی در حدود 90 درصد پایان‌نامه‌ها، فارغ از این که در سینمای ایران چه اتفاقی می‌افتد، نوشته می‌شوند.

وی با توضیح اینکه به زودی برنامه‌ای برای آشنایی بیشتر دانشجویان با تاریخ سینمای ایران برگزار خواهد شد، گفت: قصد داریم طرحی را با عنوان «مروری بر تاریخ شفاهی سینمای ایران» اجرا کنیم و امیدوارم دانشجویان رشته سینما بتوانند در این دوره حضور داشته باشند. ما دراین دوره از اساتیدی چون فریدون جیرانی، جهانبخش نورایی و امیر شهاب رضویان که در حوزه سینمای و تاریخ سینمای ایران کارکرده اند، دعوت کرده ایم. در این طرح قرار است سینمای ایران از ابتدای ورود و شکل گیری تا دوران معاصر بررسی شود.

در ابتدای این نشست مدیران گروه رشته سینمای دانشگاههای سراسر کشور، پیام زین‌العابدینی (گروه سینما دانشگاه تهران)، میترا علوی‌طلب (دانشگاه دامغان)، حمید تلخابی ( موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم)، امیرحسین همتی ( موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)، محمدعلی صفورا ( دانشگاه تربیت مدرس)، احمدعلی سجادی صدر (موسسه آموزش عالی سوره)، اعظم راودراد ( گروه ارتباطات دانشگاه تهران)، هومن نادری (موسسه آموزش عالی عقیق شاهین شهر)، محمدعلی شجاعی‌فرد ( دانشگاه امام حسین)،جلال غفاری (دبیر کارگروه هنر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی) به طرح دیدگاهها و مسائل مختلف پرداختند. لزوم حضور دانشجویان در سرصحنه فیلم‌های سینمایی، تقویت ارتباط مراکز، نهادها و ارگان ها فیلمسازی، لزوم توجه بیشتر به جنبه‌های مختلف سینمای ایران در دانشگاهها، توجه فیلمسازان حرفه‌ای به پژوهش‌های سینمایی، استفاده از تجربیات دانشگاه در حوزه فناوریهای روز در حوزه سینمای حرفه‌ای، بازبینی سرفصل‌های دروس سینمایی دانشگاهی و... برخی از عناوین مطرح شده در این جلسه بود.

