امیرحسین قیاسی با یک برنامه ورزشی در شبکه نمایش خانگی
پلتفرم «شیدا» همزمان با شروع پاییز، از افتتاح کانال کودک، اکران آنلاین نخستین انیمیشن سینمایی خود و پخش دو تاکشوی تازه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شیدا، کانال کودک شیدا از چهارشنبه ۱۶ مهرماه، همزمان با روز جهانی کودک، فعالیت خود را آغاز میکند. این کانال بهصورت پیوسته، روزانه ۱۲ ساعت با کنداکتور مشخص برنامه پخش خواهد کرد.
همچنین از پنجشنبه ۱۷ مهرماه، انیمیشن سینمایی «شنگول منگول» به کارگردانی کیانوش و فرزاد دالوند بعنوان نخستین تجربه اکران آنلاین پلتفرم شیدا در دسترس کاربران قرار میگیرد.
تاکشوی «پرسونا» با اجرای امیرعلی دانایی از سهشنبه ۱۵ مهرماه پخش خود را آغاز میکند. این برنامه با محوریت «روانشناسی یونگ» و «خودشناسی» در ۱۳ قسمت ۵۰ دقیقهای تولید شده و سهشنبهها ساعت ۸ صبح از شیدا منتشر میشود.
موسیقی برنامه توسط پیام آزادی ساخته شده، طراحی صحنه را پیمان قانع برعهده دارد و انسیه افضلی مشاور روانشناسی است.
همچنین صبحهای جمعه، امیرحسین قیاسی با برنامه ورزشی «رباط صلیبی» مقابل دوربین میرود. نخستین قسمت این تاکشو جمعه ۱۸ مهرماه ساعت ۸ صبح از پلتفرم شیدا پخش خواهد شد.