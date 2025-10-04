خبرگزاری کار ایران
«کازابلانکا» روی صحنه می‌رود

«کازابلانکا» روی صحنه می‌رود
نمایش «کازابلانکا» به کارگردانی شیما محمدی و تهیه‌کنندگی مجید طاهریان‌فرد روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، «کازابلانکا» با کارگردانی شیما محمدی و تهیه‌کنندگی مجید طاهریان‌فرد روی صحنه می‌رود. 

کارگردان و بازیگر تئاتر خاطرنشان کرد: این نمایش پاسخی است انسانی و پرامید به روزگار سخت، دعوتی برای دیدن، شنیدن و عاشق شدن و من با همه سختی‌ها با لطافت و نگاهی زنانه و ظریف این عشق را برای مردم سرزمینم به صحنه آورده‌ام. 

کازابلانکا با تهیه‌کنندگی  مجید طاهریان فرد،  قرار است اول آبان در تالار حافظ به روی صحنه برود. این نمایش به مدت یک ماه بر روی صحنه خواهد بود.

اسامی بازیگران  متعاقبا اعلام می‌شود. 

انتهای پیام/
