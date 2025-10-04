خبرگزاری کار ایران
سفیران گردشگری ایران پیام‌آور شور و نشاط اجتماعی شدند

سفیران گردشگری ایران پیام‌آور شور و نشاط اجتماعی شدند
رالی تور گردشگری خانوادگی خودروهای تاریخی فولکس بیتل با عنوان «ایران باشکوه» به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری به همت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در مسیر تهران - نوشهر آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رالی امروز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و امیرانتخابی مدیر مجموعه فرهنگی‌ تاریخی نیاوران از این فضای تارخی در تهران استارت خورد. 

شهاب مالمیر سخنگو و مدیر روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، با بیان این مطلب، گفت: حرکت این خودروها در سطح شهر، آزادراه تهران شمال و جاده چالوس با استقبال چشمگیر مردم همراه شد. جایی که لبخند رضایت مسن‌ترها و اشتیاق جوان‌ترها شور و حال خاصی به این حرکت نمادین بخشید.

او با اشاره به اهمیت اجرای این‌گونه برنامه‌ها در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و جلب توجه عموم جامعه به اهمیت صیانت و حفاظت خودروهای تاریخی و همچنین توسعه گردشگری پایدار، گفت: رالی "ایران باشکوه" نمونه‌ای از برنامه‌های کانون برای پیوند فرهنگ، تاریخ و گردشگری است که می‌تواند الگویی از سفر ایمن، خانوادگی و مسئولانه را ترویج کند.

مالمیر افزود: در این رالی تور ۳۱ دستگاه خودروی کلاسیک فولکس بیتل به‌عنوان «سفرای گردشگری استان‌های ایران» شرکت کرده‌اند. هر خودرو با نام یکی از استان‌ها و تصویر یکی از نمادهای فرهنگی یا تاریخی آن منطقه مزین شده است تا نمایانگر تنوع و غنای میراث و تمدن ایران عزیزمان باشد.

او با بیان اینکه این تور خانوادگی با حضور بیش از یکصد نفر از شرکت‌کنندگان، بلاگرها و اینفلوئنسرهای حوزه سفر، گردشگری و خوراک برگزار می‌شود اضافه کرد: در طول مسیر تهران، چالوس، نوشهر و نور علاوه بر پیمایش جاده‌ای، برنامه‌های فرهنگی و تفریحی متنوعی نیز برای معرفی جاذبه‌های شمال کشور اجرا خواهد شد.

سخنگوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ادامه داد: خودروها عصر امروز به نوشهر می‌رسند و پس از یک شب اقامت، فردا پس از بازدید از جاذبه‌های گردشگری و تفریحی، مسیر بازگشت به تهران را طی خواهند کرد.

مالمیر خاطر نشان کرد: این رویداد به ابتکار کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و با همکاری انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران و هتل ریویو گلوبال طراحی و اجرا شده است و به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص هفته گردشگری ۱۴۰۴ شناخته می‌شود.

او در پایان یادآور شد: در طول مسیر و مواجهه شرکت‌کنندگان با مردم، پیام مهر، دوستی و مهمان‌نوازی مردم هر استان منتقل و جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری کمتر شناخته شده کشور به مخاطبان معرفی می‌شود.

 

