آغاز تور استانی نمایش «نیمه تاریک ماه»
تور استانی نمایش «نیمه تاریک ماه» به کارگردانی داود بنی‌اردلان از ۲۲ مهر آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایش «در نیمه تاریک ماه» به کارگردانی داود بنی‌اردلان اجراهای خود را در قالب تور نمایشی از ۲۲مهر ماه در استان مازندران آغاز می‌کند. 

گیلان، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، یزد و. . از جمله استان‌هایی هستند که در طول اجرای این نمایش میزبان آن خواهند بود. 

بازیگران این نمایش به‌ترتیب حروف الفبا عبارتند از: مرجان اتفاقیان، حسین امیدی، الهه حسینی، سیاوش صفاریان‌پور، بهزاد عمرانی، مژده محمدی و اهورا نیازی. 

داستان نمایش «نیمه تاریک ماه» که مضمونی روانشناختی دارد حکایت چند زوج جوان است که برای شام دور هم جمع می‌شوند. در حالی که همه آن‌ها تصورشان بر این است که زندگی کامل و عاشقانه‌ای دارند اما صاحبخانه ایده‌ای را مطرح می‌کند که با عملی شدن آن، اتفاقات عجیبی می‌افتد و تمام تصورات این زوج‌ها به هم می‌ریزد.

