موافقت وزیر میراث فرهنگی با ۶ درخواست اتاق بازرگانی ایران

به گزارش ایلنا، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در دیدار با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نامه درخواست اتاق بازرگانی ایران برای تسهیل در همکاری‌های دو جانبه با هدف بهبود وضعیت گردشگری کشور و حفاظت از آثار تاریخی را که به امضای صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران رسیده بود به وزیر میراث فرهنگی ارایه و در این نشست موافقت کامل سیدرضا صالحی امیری با درخواست‌های اتاق بازرگانی ایران برای همکاری دو جانبه اعلام شد.



اتاق بازرگانی ایران در بند نخست درخواست های خود از وزیر میراث فرهنگی موضوع عضویت کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در شوراها و مجامع وزارت میراث فرهنگی از جمله شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی را مطرح کرده بود که سیدرضا صالحی امیری در پاراف خود بر این درخواست اعلام کرد: اتاق بازرگانی ایران می تواند نماینده کمیسیون گردشگری برای عضویت در شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی را معرفی کند و وزارت میراث فرهنگی نیز از عضویت اتاق بازرگانی ایران در این شورا حمایت و از این درخواست استقبال می کند.



تشکیل شورای مشترک توسعه گردشگری کشور با مشارکت اتاق بازرگانی ایران، شورایعالی مناطق آزاد کشور و معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی از دیگر درخواست هایی بود که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر آن مهر تایید زد.



تبیین نقشه راه توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی کشور با مشارکت اتاق بازرگانی ایران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دیگر درخواست های مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی ایران بود که سیدرضا صالحی امیری در نشست با اعضای هیات رییسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با آن موافقت کرد.



امضای تفاهمنامه مشترک همکاری میان اتاق بازرگانی ایران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست دیگر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در نامه ای با امضای رییس این اتاق بود که وزیر میراث فرهنگی امضای این تفاهنامه را مثبت و از آن استقبال کرد.



برگزاری جلسات منظم شورای راهبری گردشگری سلامت به میزبانی اتاق بازرگانی ایران نیز از دیگر خواسته های پارلمان بخش خصوصی اقتصاد ایران بود که این موضوع نیز با موافقت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه و سیدرضا صالحی امیری دستور تشکیل آن را صادر کرد.



احیای شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز از دیگر درخواست های اتاق بازرگانی ایران بود که سیدرضا صالحی امیری اعلام کرد: تصمیم گیری ها در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حتما نباید منوط به تشکیل شورای عالی باشد و می توان در شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی تصمیمات لازم برای سه حوره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با مشارکت اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی اتخاذ کرد.

انتهای پیام/