کارگردان «ماهی در قلاب» مطرح کرد؛
گامی مهم برای سینمای تاجیکستان
محیالدین مظفر، کارگردان فیلم سینمایی مشترک ایران و تاجیکستان، در بیان بازخورد نخستین اکران جهانی «ماهی در قلاب» در بخش «پانوراما» ی جشنواره بینالمللی فیم اشلینگل گفت: بهاذعان مسئولان جشنواره، در طول سه دهه برگزاری این رویداد مهم هنری، پیشازاین فیلمی از تاجیکستان در اشلینگل پذیرفته نشده بود.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای فیلم، «ماهی در قلاب»، ساخته مشترک ایران و تاجیکستان، در کنار ۱۲ فیلم دیگر در بخش «پانوراما»ی سیامین جشنواره بینالمللی فیم اشلینگل که در شهر کمینتز آلمان برگزار میشود و ازجمله جشنوارههای معتبر فیلمهای کودک و نوجوان به شمار میرود، نخستین نمایش جهانیاش را تجربه کرد.
محیالدین مظفر، کارگردان فیلم، با اشاره به آنکه این اولین باری است که فیلمی از تاجیکستان در این جشنواره مورد پذیرش قرار گرفته و برگزارکنندگان جشنواره نیز به آن اذعان کردهاند، گفت: حضور فیلم مشترک ما با ایران، گامی مهم برای سینمای تاجیکستان به شمار میرود. فیلمهای ایرانی که جشنوارههای دنیا را زیر پا گذاشتهاند؛ این برای تاجیکستان هم فرصتی ارزشمند بود.
کارگردان «ماهی در قلاب» که بههمراه عبدالله عبدالرحیمزاده، بازیگر کودک فیلم، در روزهای برگزاری، میهمان جشنواره اشلینگل بود، اضافه کرد: استقبال خوبی از نخستین اکران جهانی فیلم را شاهد بودیم و برایمان بسیار جالب بود که برخی تماشاگران با فیلم اشک میریختند. مراسم امضای پوستر فیلم هم در فضای خوبی انجام شد.
او ادامه داد: بیتردید این حضور، مشارکت و همراهی عوامل و هنرمندان ایرانی است که فیلم «ماهی در قلاب» را در این جایگاه قرار داده است.
فاطمه جواهرساز، مدیر پخش بینالملل و بازاریابی این فیلم نیز گفت: جشنواره اشلینگل با توجه به حضور سینماگران و فیلمسازان برجسته حوزه کودک و نوجوان از کشورهای مختلف و رقابت آثار ارزنده تکنیکی و هنری، زمینه خوبی برای معرفی این اثر، قابلیتهای سینمای تاجیکستان و نیز توان هنرمندان ضلع ایرانی تولید این اثر مشترک است و بار دیگر با حضور چند اثر از سینماگران ایرانی در این دوره، به رشد فیلمسازی و تجربهاندوزی بیشتر آنان کمک میکند.
وی افزود: این فیلم که با مشارکت شبکه آیفیلم و سرمایهگذاران ایرانی و تاجیکستانی تولید شده، علاوهبر جشنواره اشلینگل، این روزها در بخش مسابقه بینالملل سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان نیز حضور دارد و قرار است روز دوشنبه ۱۴ مهر در سانس ساعت ۱۰:۳۰ پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان به نمایش دربیاید که امیدواریم کودکان و نوجوانان تماشاگر آن نیز رابطه حسی خوبی با موضوع لطیف فیلم و قهرمان کودک آن برقرار کنند.
بهگفته جواهرساز، کارگردان اثر و بازیگر نقش «دلیر» در این فیلم، در جریان برگزاری جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان نیز در اصفهان در کنار تماشاگران کودک و نوجوان، سینماگران، منتقدان و نمایندگان رسانهها حضور خواهند داشت.
«ماهی در قلاب» بهنویسندگی بختیار کریماف، تهیهکنندگی امیر تاجیک و محیالدین مظفر و کارگردانی محیالدین مظفر، محصول سال ۲۰۲۵ است و در خلاصه داستان آن امده است: «شاید گمان کنی ماهیِ در قلاب همیشه اسیر دست ماهیگیر است، غافل از آن که دریا گاهی کلید آزادی را به کودکی بینام میبخشد.»
در این فیلم، ایفای نقشهای اصلی را خورشید مصطفیاف و سیاره صفراوا دو بازیگر مطرح تاجیکستانی عهدهدارند. عبدالله عبدالرحیمزاده، استعداد نوجوان بازیگری تاجیکستان که کارگردان برای نخستینبار در این فیلم معرفی کرده نیز ایفاگر نقش «دلیر» در این اثر است.
تولید فیلم «ماهی در قلاب» از اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز و اردیبهشت سال جاری با تعامل نزدیک عوامل ایرانی و تاجیکستانی به پایان رسیده و آماده نمایش شد؛ فیلمی که در لوکیشنها و مناظر طبیعی تاجیکستان فیلمبرداری شده و تمامی مراحل پساتولید آن در ایران و بهدست هنرمندان ایرانی به سراجام رسیده است.
دیگر عوامل فیلم عبارتاند از تهیهکنندگان ارشد: احسان کاوه، حمیدرضا روحانی، حسین همدانیزاده؛ مشارکتکنندگان: شبکه آیفیلم معاونت برونمرزی صداوسیما و شرکت شتابدهنده سیکاپ (از ایران) و شرکتهای فیلمسازی داو و تاجیک فیلم (از تاجیکستان)؛ کارگردان هنری: والری آخودوف، مدیر فیلمبرداری: آندری فدوتوف؛ تدوینگر: عماد خدابخش، آهنگساز: فردین خلعتبری؛ صداگذار: آرش قاسمی؛ طراح صحنه و دکور: لطفلو نیاماتوف؛ چهرهپرداز: منیژه خولوا؛ مدیر صحنه: فریدون مظفرزاده؛ سرپرست جلوههای ویژه: تهمینه عسکری؛ امور بینالملل و بازاریابی: فاطمه جواهرساز؛ مشاور رسانهای: شیدا اسلامی.