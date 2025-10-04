«خارپشت» آماده نمایش شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «خارپشت» به نویسندگی و کارگردانی محمدعلی حسینی و تهیه کنندگی مشترک محمدعلی حسینی و انجمن سینمای جوانان ایران، آماده اکران شد و در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوان و چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران (در بخش فیلم‌های اقتباسی) حضور دارد و به رقابت می‌پردازد.

این فیلم کوتاه که یکی از طرح‌های مورد تایید پیچینگ انجمن سینمای جوانان ایران است، برداشتی آزاد از داستان انیمیشن سینمایی «آپ» است و در ژانر کودک و در حال و هوای فانتزی ساخته شده است. پوستر این فیلم کوتاه که توسط میلاد فاتحی طراحی و تیزر آن که توسط محمدعلی حسینی ساخته شده است، منتشر و رونمایی شد.

فیلم کوتاه «خارپشت» در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، روز شنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۶:۳۰ در سالن خاجو سینما ساحل و یکشنبه ۱۳ مهر ساعت ۱۸ در سالن شیخ بهایی سینمای چهارباغ اکران خواهد شد.

بابک بهشاد و یاسمن نصیری همراه با بازیگران کودک؛ پویا یوسفی و هلیا فروغیان، مقابل دوربین مهدی ایل بیگی رفتند. در خلاصه داستان «خارپشت» آمده است: «خانه در حال تخریب است. پس پارسا و نازی برای نجات خانه دست به کار می شوند.»

فهرست عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: نویسنده و کارگردان: محمدعلی حسینی، دستیار اول و برنامه‌ریز: علی نصیر، منشی صحنه: غزال غلامی، مدیر فیلمبرداری: مهدی ایل بیگی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: سامان اکبری، صدابردار: سامان شهامت، گریم: صحرا صدری، طراح صحنه و لباس: پوریا محمدربیع، طراحی و جلوه های ویژه بصری: امیرحسین گنجی، تدوین و اصلاح رنگ و نور: محمدعلی حسینی، صداگذار: مرتضی بحیرایی، موسیقی: امیر خرم نژاد، مدیر تولید: حمیدرضا ساسانی، هویت بصری و طراح پوستر: میلاد فاتحی، روابط عمومی: آزاده فضلی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران و محمدعلی حسینی.

