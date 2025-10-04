نامنویسی نشستهای «۴۲-۲۰» جشنواره فیلم کوتاه تهران آغاز شد
مجموعه نشستهای «بیست» در چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران برای نهمین سال متوالی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، بهرام کلهرنیا و یونس شکرخواه، علی لقمانی، علیرضا داودنژاد، مصطفی مستور، حمید امجد، مازیار اسلامی، حسن حسینی، رشید کاکاوند، منصور ضابطیان، فرهاد توحیدی، مستانه مهاجر، شادمهر راستین، محمد پرویزی، مجید برزگر، مسعود سخاوتدوست، احسان عبدیپور، نوید پورمحمدرضا، مهناز رونقی و زهره علیاکبری؛ بیست چهره شاخص فرهنگ و هنر ایران در نشستهای تخصصی «۴۲-۲۰» جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور خواهند داشت.
ثبتنام برای حضور در نشستها از امروز شنبه ۱۲ مهر تا چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ از طریق سامانه https://amoozesh.iycs.ir/dashboard/user/auth/login انجام میشود.
شرایط حضور در نشستها:
تهیه کارت ویژه برای حضور در تمامی ۲۰ نشست تخصصی از طریق نامنویسی اینترنتی.
امتیازات کارت ویژه:
دریافت گواهی شرکت (مشروط به حضور در حداقل ۱۵ نشست)
تخفیف ۳۵ تا ۷۰ درصدی در تهیه کارت ویژه
یک وعده پذیرایی روزانه (شارژ کارت)
امکان استفاده رایگان از سانس آخر فیلمهای جشنواره
آفرهای ویژه:
اعضای باشگاه مخاطبان سینمای جوان → ۷۰٪ تخفیف (۱.۲۰۰، ۰۰۰ تومان)
مربیان دفاتر انجمن و فیلمسازان بخش مسابقه → ۶۵٪ تخفیف (۱.۴۰۰، ۰۰۰ تومان)
هنرجویان انجمن، پژوهشگران همایش، اعضای باشگاه فارغالتحصیلان → ۵۵٪ تخفیف (۱.۸۰۰، ۰۰۰ تومان)
دانشجویان رشتههای هنری و اهالی رسانه → ۴۵٪ تخفیف (۲.۲۰۰، ۰۰۰ تومان)
چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با شعار «خِردمحوری و اندیشهورزی» و دبیری بهروز شعیبی، از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.