خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر «گل‌های کاغذی» به اسپانیا

انیمیشن کوتاه «گل‌های کاغذی» ساخته رامک امین کاظمی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) به بخش مسابقه سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم خیرونای اسپانیا راه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن کوتاه «گل‌های کاغذی» ساخته رامک امین کاظمی در بخش مسابقه سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم خیرونای اسپانیا رقابت می‌کند.

فیلم‌های کوتاه، فیلم‌های بلند، مستند، کودکان و نوجوانان، فیلم‌های انیمیشن، موزیک ویدیو و دیگر آثار ویدیویی در بخش‌های مختلف جشنواره نمایش داده می‌شوند. «گل‌های کاغذی» روایت تحول درونی زنِ نویسنده موفقی است که یکی از آثارش با شکست مواجه شده است. او برای جبران این شکست، ترک دیار و خانواده می‌کند و به عمارتی متروک پناه می‌برد تا در انزوا به نوشتن اثر جدید خود بپردازد…

جشنواره خیرونای اسپانیا از ۱۲ تا ۱۶ آبان در شهر خیرونا برگزار می‌شود. «گل‌های کاغذی» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره کازان یکی از جوایزی است که در کارنامه دارد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
