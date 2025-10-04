پایان فیلمبرداری «شبح مرگ»

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، «شبح مرگ» از ۱۳ شهریور واترد مرحله پیش‌تولید و در بازه زمانی سوم تا هفتم مهر مقابل دوربین رفت. این فیلم به زودی وارد مرحله تدوین می‌شود.

یکی از محورهای اصلی داستان، رها با بازی مریم طباطبایی است که با دنیای درونی خود و ترس‌های پنهان دست و پنجه نرم می‌کند و تلاش دارد واقعیت را از وهم و ترس‌های ذهنی‌اش تفکیک کند. در کنار او، پیرمرد مرموز با بازی امیر خانزاده، نماد اسرارآمیز و تهدیدآمیز داستان است و با حضور مرموزش، فضای دلهره‌آور و تعلیق فیلم را شکل می‌دهد. داود محمد آبادی نیز در نقش مرد مرموز، با شخصیتی رازآلود و پیچیده، بر رمز و رازهای فیلم می‌افزاید.

دیگر بازیگران فیلم عبارتند از: سید علی حسینی‌اصل، محمدرضا محجور، خالد حاجی‌عباسی، دیبا نجفی و محمدعلی جهانیان و زهرا حسن‌زارعی که هرکدام با بازی خود در شکل‌گیری حس ترس، تعلیق و باورپذیری داستان نقشی مهم ایفا می‌کنند.

عوامل پشت صحنه شبح مرگ عبارتند از: کارگردان و تهیه کننده: سید علی حسینی‌اصل، نویسنده و برنامه ریز: مریم طباطبایی، مدیر تولید و طراح صحنه: بهرام امینی، دستیار اول کارگردان: وهاب طباطبایی، دستیار کارگردان: محمد صادق اعتدالی، منشی صحنه: شهرزاد اصلانی، مدیر تصویربرداری: آرش غلامی، مدیر صدابرداری: میثم قاسمی، دستیار صدا: رضا قاسمی، طراح و مجری گریم: کیان محسنی، طراح لباس: مریم غرقی، دستیار صحنه و لباس: شهاب سمیع‌زاده، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: محمد جدیدی، دستیاران تصویر: ناصر برینی، امیررضا آذرکمند، علی امیری، سینا الله یاری، رضا بشیری، جانشین تولید: علیرضا امینی، مدیر تدارکات: شاهین نوروزیان، سینه‌موبیل: علی‌اکبر عاشوری، مدیر رسانه و روابط عمومی: امیرخان زاده

فیلم کوتاه «شبح مرگ» پس از پایان مراحل فنی، آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی است.

انتهای پیام/