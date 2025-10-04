راهیابی «دهسالگی» به جشنواره فیلم کودک و نوجوان زیرو پلاس روسیه
پویانمایی «دهسالگی» ساخته فاطمه جعفری به بخش مسابقه دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان «زیرو پلاس» روسیه راه یافت و قرار است در نخستین روز این جشنواره به نمایش درآید.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، این حضور، ادامهای بر موفقیتهای بینالمللی این اثر تولید شده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در عرصه جهانی فیلمهای کوتاه انیمیشن است.
جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان «زیرو پلاس»، یکی از رویدادهای معتبر سینمایی ویژه کودکان و خانوادهها در روسیه بهشمار میرود.
هدف این جشنواره، ترویج و گسترش تولید و نمایش فیلمهای پُرمحتوا برای کودکان و نوجوانان است؛ آثاری که با نگاه خلاقانه، سازنده و مثبت، به پرورش جهانبینی آنان کمک میکنند.
این رویداد فرهنگی همچنین با تأکید بر ارزشهای انسانی مشترک، از جمله خانواده، دوران کودکی، دوستی، مهربانی و احترام به طبیعت، میکوشد روحیهای انسانی و امیدبخش را در میان مخاطبان خود گسترش دهد.
در دوازدهمین دوره جشنواره «زیرو پلاس»، بیش از ۲۰۰ فیلم از ۳۰ کشور جهان در بخشهای مختلف از جمله فیلمهای بلند و کوتاه، آثار انیمیشن، مستند و فیلمهای علمی به نمایش درمیآید. بسیاری از این آثار برای نخستینبار در روسیه اکران خواهند شد.
پویانمایی ۱۸ دقیقهای «ده سالگی» داستان پدر و پسری را روایت میکند که تنها در کلبهای تکافتاده در جنگلی انبوه روزگار میگذرانند. پدر، شکارچی است و روزی برای سرگرم کردن پسر، صیدی زنده برای او میآورد. صید که در ابتدا حکم بازیچه را برای پسر دارد باعث تغییری مهم در زندگی او میشود.
یادآوری میشود دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان «زیرو پلاس» از ۱۳ تا ۲۰ مهر (۵ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر تیومن روسیه برگزار میشود.