به گزارش خبرنگار ایلنا، منوچهر متکی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در بازدید از پایگاه میراث ملی ری، ۳۰ میلیارد ریال اعتبار به این پایگاه تاریخی اختصاص داد.

متکی در بازدید ۲ساعته که با همراهی و توضیحات تخصصی مدیر پایگاه میراث ملی ری، صورت گرفت، اعلام کرد: میراث فرهنگی و تمدنی ایران عزیز سرمایه و گنجینه‌ای بی‌بدیل و تکرار ناپذیر است که هنوز آنچنانکه بایسته و شایسته است، بسیاری به اهمیت و ارزش والای آن پی نبرده‌اند.

او افزود: ما و دوستانمان در مجمع نمایندگان شهر تهران متفقا" و هم عهد مصمم به حمایت از این میراث و گنجینه‌های فرهنگی مادی و معنوی و دانشی و فنی و هنری‌مان هستیم.

منوچهر متکی ضمن تحسین تلاش‌های صورت گرفته در پایگاه ملی ری برای حفاظت و صیانت از این میراث گرانبها، خواستار آغاز کاوش‌ها و مطالعات باستان‌شناسی در تپه میل شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در این بازدید اعلام کرد: بی‌گمان انجام کاوشهای باستان‌شناسی در این محوطه تاریخی باشکوه عظمت و نیز پیوست‌های گردشگری آن، می‌تواند جذابیت فرهنگی و گردشگری این مجموعه تاریخی را ارتقاء دهد و هم رونق و جهش اقتصادی و توسعه‌ای بی‌سابقه‌ای به شهر کوچک قلعه نو در مجاورت آن ببخشد.

او با اشاره به خاطرات حضورش در سفارت ژاپن افزود: در زمانی که در ژاپن سفیر بودم در اوایل اسلام یک کشتی ایرانی که در دریای ژاپن در اثر طوفان از مسیر اصلی منحرف شده و به ژاپن رسیده بود شماری از اشیاء و لوازم همراه مسافرانش از همان زمان در موزه‌ای کوچک نگهداری می‌شد و بنده هم از این موزه و اشیاء ماندگار ایرانی آن بازدید کردم.

متکی گفت: هیچگاه فراموش نمی‌کنم که در دیدار با پدر امپراطور ژاپن متوجه شدم که او فرهنگ و تاریخ ما را می‌شناسند و حتی فارسی هم صحبت می‌کند. یعنی فرهنگ و زبان ما تا این اندازه جذاب و نافذ است که تا دورترین سرزمین‌ها و بالاترین سطوح اجتماعی نفوذ پیدا کرده است.

مدیر پایگاه ملی ری نیز با ارائه گزارشی از عملکرد پایگاه در دو سال گذشته به دکتر متکی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، پیشنهادات و درخواست‌هایی بعنوان ضرورت‌های ارتقاء شرایط حفاظت و احیاء میراث تمدنی ری و بهره مندی مردم از منافع این ثروت‌های فرهنگی ری باشکوه مطرح کرد.

قدیر افروند با اشاره به اینکه ثبت جهانی ری باشکوه از سوی مجمع نمایندگان شهر و استان تهران بعنوان یک مطالبه اولویت دار محلی و ملی پیگیری شود، افزود: پس از تضعیف بی‌سابقه گروه تاریخ دانشگاه ری در سالیان اخیر، از دانشگاه آزاد اسلامی درخواست تاسیس دانشکده تخصصی- بین المللی علوم باستان‌شناسی و تاریخ داریم در دل بهشت باستان‌شناسی دنیا یعنی ری باشکوه که وجب به وجب این خطه و پهنه کهن آثار تاریخی هزاران و صدهاساله وجود دارد، بعنوان جبران این کم توجهی و غفلت، اختصاص حداقل ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به حفاظت، تجهیز و احیاء آثار برجسته پایگاه ملی ری یعنی: دژ رشکان (مرکز شهر تاریخی ری)، تپه میل، چال ترخان، قلعه ایرج (بزرگترین قلعه خشت و گلی جهان)، چشمه علی، زندان هارون، تپه‌های کهریزک، کوه نقاره خانه، تپه بهرام (تپه مقیم آباد) قلعه کاسنی و… ضروری است.

افروند همچنین تاسیس «موزه بزرگ باستان‌شناسی ری» را امری ضروری دانست. به گفته او، خرید یک دستگاه خودرو وانت-دو کابین بلند برای یگان حفاظت پایگاه ملی که در حال حاضر فاقد هر گونه وسیله نقلیه است از اولویت‌های پایگاه ملی ری است.

در این بازدید سرهنگ نوری فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان تهران و علیرضا کوروش لی مولف کتاب «ملک ری» حضور داشتند که کوروش لی ضمن ارائه توضیحات تاریخی، یک نسخه از کتاب خود را به منوچهر متکی هدیه کرد.

انتهای پیام/